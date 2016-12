Governo investe em equipamentos modernos para a polícia

O Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) apresentou, na quarta-feira (21), no Quartel do Comando Geral, no Calhau, novas viaturas, equipamentos, armamentos modernos e de grosso calibre, além de munições e armas não letais que serão utilizadas no combate ao crime no Maranhão.

Segundo o comandante-geral da PMMA, coronel Pereira, no ano de 2016, a gestão estadual investiu mais de 7 milhões na aquisição de armamentos, fardamentos e equipamentos de proteção individual para o policial militar. Na oportunidade, também foram apresentadas seis novas viaturas que serão empregadas no policiamento em Unidades Táticas das Cidades (UTC).

A apresentação dos materiais e equipamentos contou com a presença do comandante-geral, coronel José Frederico Gomes Pereira; do subcomandante-geral, coronel Jorge Allen Guerra Luongo; do diretor de Finanças da PMMA, coronel Antônio; do diretor de Apoio Logístico, coronel Barcelos; além de coronéis do alto comando e comandantes de unidades da capital.

Os armamentos adquiridos são modernos e incluem armas para serem usadas de acordo com cada situação, como no policiamento em áreas urbanas, ou ações de alta precisão apesar da distância, além dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Também foi adquirida munição para treinamento e atividades de formação dos policiais.

O comandante-geral da PMMA enfatizou a qualidade dos armamentos que auxiliarão os policiais no combate ao crime e fez referência aos EPIs que garantirão segurança nas ações. “Temos armamentos modernos para diferentes situações e boa quantidade de munição. Esses investimentos proporcionam eficiência e maior poder de ação policial”, explicou o coronel Pereira.