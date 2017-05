Governo investe em Educação Especial e garante melhoria do ensino inclusivo

A qualificação e aperfeiçoamento de profissionais, contratação de cuidadores, melhoria da infraestrutura dos centros de Educação Especial e implantação de gratificação específica a profissionais que atuam nessa modalidade de ensino. Esses são investimentos que o governo do Maranhão está realizando para melhorar o atendimento e a aprendizagem de alunos com necessidades educacionais especiais na Rede Estadual de Ensino.

Para garantir o acesso e atendimento dos estudantes aos centros de Ensino de Educação Especial e escolas regulares, a partir desta semana, cuidadores contratados pelo Estado passarão a atuar no CEEE Helena Antipoff, CEEE João Mohana, CAP (Centro de Apoio ao Deficiente Visual), e para três escolas: Pio XII, Emésio Dário de Araújo e Estado do Alagoas.

O governo também está implantando gratificação dos profissionais da área, reivindicação histórica da categoria. O anúncio foi feito na última semana em reunião com a nova direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão (Sinproesemma). “O governador Flávio Dino atendeu importante pleito dos profissionais da educação especial, concedendo essa gratificação que estava prevista em lei, porém, nunca havia sido implantada em gestões passadas”, destacou o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão.

A Gratificação por Atividade em Educação Especial foi instituída pela Lei 9860, que trata do Estatuto do Educador, e prevê o percentual de 30%, sobre o vencimento do cargo do servidor, em cará temporário, aos integrantes do Subgrupo Magistério da Educação Básica, que atuam no atendimento a alunos de classes especiais, em salas de recursos multifuncionais, exclusivamente nos Centros de Ensino de Educação Especial e no Núcleo de Educação Especial da rede estadual de ensino.

Mais qualificação

Na -feira (8), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) firmou parceria com o Sistema Fiema, por meio do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial do Maranhão (SENAI-MA), para ampliar a oferta de cursos de educação profissional para pessoas com deficiência no Maranhão no âmbito do Programa Senai de Ações Inclusivas (PSAI).

O convênio, que prevê a realização de cursos de iniciação, qualificação e aperfeiçoamento pelo Senai às pessoas com deficiência em São Luís e outros municípios maranhenses, foi assinado pelo secretário Felipe Camarão; o presidente da Federação das Indústrias do Estado do Maranhão (Fiema), Edilson Baldez das Neves, que também preside o Conselho Regional do Senai; e o diretor regional do Senai, Marco Antonio Moura da Silva.

“Essa é uma parceria que vai beneficiar as pessoas com deficiência do nosso Estado, onde o Sistema Fiema, por meio do Senai, e a Seduc vão contribuir juntos para capacitar, cada vez mais, esse público que ainda é muito carente e precisa desse investimento”, afirmou Edilson Baldez.

“Quero agradecer ao Sistema S pela parceria, pois ninguém faz nada sozinho, em nenhuma esfera. Parcerias como essa, entre o poder público e iniciativa privada, especialmente para essa área inclusiva, são fundamentais para trazer dignidade às pessoas com deficiência”, ressaltou o secretário Felipe Camarão.

Infraestrutura

O governo entregará, nas próximas semanas, a reforma do Centro de Ensino de Educação Especial (CEEE) Padre João Mohana, no bairro Vinhais, referência para o ensino de estudantes com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista. A reforma é realizada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), comanda pelo secretário Clayton Noleto, em parceria com a Seduc.

As obras na escola incluíram serviços de drenagem, novas instalações elétricas, novo piso, pintura, cobertura com reforma no telhado e forro, instalação de sistema de combate a incêndio, nova cisterna, portas e janelas, ampliação do prédio com a recepção, 23 salas, banheiros adaptados, instalação de chuveiros, diretoria, biblioteca, sala de informática, auditório, cozinha e pátio, entre outros, além da construção de estacionamento com capacidade para 50 vagas e uma passarela coberta de 104 metros que inicia na entrada até a recepção da escola.

“É uma das ações mais significativas do governo. Há uma espera por parte dos pais e estudantes para um espaço digno e respeito a cada sujeito que utiliza o centro. O ‘João Mohama’ é também um centro avançando de estudos nas áreas de Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista. É formidável saber que em breve teremos uma estrutura física adequada para atendimento de estudantes de São Luís e do Maranhão”, destacou Rosane Ferreira, Supervisora de Educação Especial.