Governo intensifica ações emergenciais na MA-006

O Governo do Maranhão intensificou as obras emergenciais na MA-006. Os secretários de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto, e da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima), Márcio Honaiser, estiveram no extremo Sul do Maranhão, nesta semana, para vistoriar as obras de conservação da rodovia MA-006 e a construção do Hospital Regional.

Desde o ano passado, o Estado mantêm equipes contínuas na estrada para garantir a trafegabilidade. No entanto, a situação é delicada porque a rodovia foi pavimentada há cerca de 17 anos, e, desde então, nunca recebeu nenhum serviço de recuperação. Com isso, mais de 80% do asfalto está destruído. Além disso, a qualidade do pavimento não suporta o tráfego intenso dos veículos de grande porte que transportam a produção agrícola da região.

Os secretários percorreram mais de 200 quilômetros, de Balsas a Alto Parnaíba, onde estão os pontos mais críticos da rodovia. “Constatamos que, dos 226 km percorridos, 40 km, aproximadamente, ainda exigem serviços de melhoramento e conservação”, afirmou Clayton Noleto. Ele acrescentou que nos próximos dias, as ações emergenciais de recuperação serão intensificadas nesse trecho.

O Governo do Estado já pensou em uma solução mais efetiva para estrada. De acordo com Noleto, o projeto para a reconstrução da rodovia no trecho de 233 km entre Balsas e Alto Parnaíba, orçado em R$ 300 milhões, está pronto e aguardando a liberação de recursos.

Outros trechos como Grajaú/Formosa da Serra Negra eGrajaú/Arame também já receberam melhoramento. Segundo Honaiser essa é uma das estradas mais importantes do estado, que liga o norte ao extremo sul do estado e garante o escoamento de parte significativa da produção agrícola, principalmente de soja e milho. “Nós estamos próximos do período da safra, temos que nos preocupar com o escoamento da produção agrícola de soja na região e temos as ações conjuntas para garantir a trafegabilidade, enquanto os recursos chegam para reconstruirmos a rodovia”, avaliou Márcio Honaiser.

Já as obras no Hospital Regional, retomadas no ano passado, atenderão a 14 cidades próximas a Balsas. A unidade de saúde terá capacidade para 50 leitos e 12 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e está sendo construída com recursos próprios do Governo do Estado. A previsão é que os serviços sejam entregues ainda esse ano.

Na oportunidade, os secretários se reuniram com os prefeitos recém eleitos das cidades de Balsas, Erik Augusto Costa e Silva, de Alto Parnaíba, Rubens Sussumu Ogasawara, e de Tasso Fragoso, Roberth Cleydson Martins Coelho, para ouvir as demandas dos municípios.