Governo inicia sessão da licitação para abastecimento de água em Aldeias Altas

Como parte das ações do Programa ‘Água para Todos’, o Governo do Estado, por meio da Comissão Especial de Licitação (CEL), realizou, na manhã desta sexta-feira (20), a sessão pública da Concorrência para contratação de empresa que deverá prestar serviços de obras de reabilitação e melhoria operacional da Rede de Distribuição do Sistema de Abastecimento de Água da cidade de Aldeias Altas.

De interesse da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão (Caema), a licitação para realizar as obras tem como objetivo garantir o reforço no abastecimento de água por meio da implantação de poços adicionais e melhoria de poços já existentes atendendo à cidade de Aldeias Altas. “Esta licitação irá promover a reestruturação e melhorias, cumprindo uma das metas do Governo do Estado, que é levar água potável às comunidades maranhenses”, destacou o presidente da CEL, Odair José Neves.

A licitação tem valor total estimado em R$ 3.119.530,52. Dentre os serviços contemplados no edital de licitação estão: a construção de três novos poços; implantação de 11 novas adutoras para os poços existentes e os projetados; implantação de dois novos reservatórios; e a instalação de cloradores de pastilhas padrão Caema para tratamento da água.

Participam da licitação as empresas: Compacta Engenharia e Serviços Ltda, Mobicom Construtora Ltda, Barbosa & Silva Construções Ltda e Planejar Construções e Serviços Ltda – ME. Na sessão, a Comissão julgadora realizou a abertura dos envelopes referente à habilitação das licitantes.

A sessão foi suspensa para análise dos documentos de habilitação. Após a análise será marcada uma nova sessão para abertura das propostas de preços das empresas habilitadas. A sessão de continuidade será marcada em data divulgada previamente na página da Comissão Central de Licitação: www.ccl.ma.gov.br.