Governo inicia reforma e ampliação do 6º Batalhão de Polícia Militar da Cidade Operária

Umas das principais metas do governo Flávio Dino é reduzir os índices de violência no Maranhão. Sabendo da importância de um batalhão de polícia militar para coibir a criminalidade, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra), iniciou o serviço de reforma e ampliação do 6º Batalhão de Polícia Militar, localizado em frente à feira da Cidade Operária, em São Luís. O investimento de R$vai modernizar o prédio de 8.580 m² abandonado pela gestão anterior. O prazo de conclusão da obra é de cinco meses.

De acordo com a planilha de execução, a Sinfra vai construir o muro, fazer pintura interna e externa, urbanização do espaço, colocação de portas, revestimento com piso em pedra ardósia e paredes com lajotas e cerâmica de alta resistência. A obra que emprega 12 pessoas conta também com a instalação de alambrado para quadra poliesportiva (com conjunto para tabela de basquete, traves para futsal), sinalização interna e externa, cobertura com telha de fibrocimento, ar condicionado e hidrante.

“A reforma e ampliação deste batalhão é de uma importância singular para a região da Cidade Operária, pois dará suporte à polícia e, consequentemente, vai contribuir na melhoria do combate ao crime. Este é mais um compromisso firmado pelo governador Flávio Dino que, com os outros investimentos em segurança pública, têm garantido a redução da violência no estado”, destaca o secretário da Sinfra, Clayton Noleto.

A Sinfra fará ainda pavimentação, forro em placa de pvc, instalação elétrica, telefônica e hidrossanitárias, além de acessórios de combate a incêndio e paisagismo com grama esmeralda. O piso e o reboco serão demolidos e a recuperação da cobertura será com telhas cerâmicas, incluindo a substituição e colocação de nova calha de zinco e peças de madeira e telhas quebradas. O lugar, antes abandonado, será agora um suporte para a segurança da comunidade.

“Pegamos esse lugar com muito lixo, totalmente abandonado e servindo de abrigo para marginais. Foram tiradas 20 carradas em um caminhão truncado de lixo. O trabalho começou pela limpeza do espaço e agora estamos fazendo o processo de ampliação do teto e retelhamento. Estamos também demolindo a quadra para que possa ser feito uma nova, já que a outra estava em péssimo estado”, descreve o chefe da obra, Antônio Alencar.

Celso Henrique, 45 anos, mora nas mediações do batalhão. Com a falta de segurança no local, o agente de portaria revela que leva sua esposa todos os dias ao trabalho de motocicleta por causa do medo de que ela seja mais uma vítima de assalto. “Estamos ansiosos pela conclusão da obra que vai garantir mais segurança para a comunidade” completou Henrique.

O comerciante ‘Baixinho’, como é conhecido, não quis se identificar por medo de represaria. Ele comenta que em 27 anos na região já viu muito assalto acontecer e gostaria de ver o batalhão funcionar, pois assim a segurança ficaria melhor. “Rapaz, aqui a gente já viu de tudo. Gostaríamos de ver essa obra feita e não só começada como foi na gestão passada. Os ‘cabas’ estão trabalhando (falando do Governo do Estado), estamos botando fé que dessa vez vai sair”, relata o morador.

O 6º BPM é responsável pelo policiamento nos bairros da Cidade Operária, Cidade Olímpica, Jardim América, Santa Clara, Janaina, São Cristóvão, São Bernardo, Vila Brasil, entre outros. Além do policiamento ostensivo já realizado na região, a reforma e ampliação do batalhão vai dar suporte aos militares que trabalham na repartição.