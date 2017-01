Governo inicia recuperação das estradas da Região do Gurupi 48 horas após receber solicitações

A partir de reunião realizada com secretários municipais de Infraestrutura da Região do Gurupi, o Governo do Maranhão mapeou as necessidades da recuperação de estradas nos municípios que integram a região. A reunião foi realizada na última sexta-feira (13) no “Encontro de prefeitos e secretários municipais com o Governo do Estado”. A partir do diálogo com os gestores municipais, o Governo anunciou o início das obras de recuperação e melhoramento de 122 quilômetros de estrada em sete trechos da Região do Gurupi.

Os trechos já estão sendo recuperados pelas equipes de trabalho da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra). O primeiro trecho inclui a MA-206 (povoado Quatro Bocas) – Amapá do Maranhão – entroncamento com Luís Domingues com 69 quilômetros de melhoramento e recuperação. O segundo trecho interliga quatro municípios na MA-101 – Carutapera, Luís Domingues, Godofredo Viana e Cândido Mendes – com 53 quilômetros.

A reunião realizada com os gestores municipais foi conduzida pelo secretário da Sinfra, Clayton Noleto, com a presença dos secretários municipais de Infraestrutura de Gurupi, Carutapera, Luís Domingues, Amapá, Godofredo Viana, Junco do Maranhão e Cândido Mendes. Os secretários municipais expuseram as dificuldades de infraestrutura, principalmente, as relacionadas à pavimentação asfáltica das cidades, atenção às estradas vicinais para acabar com o isolamento das regiões e melhoramento e ampliação da rede de distribuição de água.

A ordem para iniciar os serviços de melhoramento e recuperação na região de Zé Doca foi a primeira resposta do Governo do Estado em relação às melhorias na infraestrutura dos municípios. “Eu fiquei contente ao ouvir a apresentação das demandas dos municípios e ver que vários encaminhamentos que já estamos realizando vão atender essas necessidades como a nova licitação do ‘Mais Asfalto’, o programa de licitações das vicinais, e a etapa nova das reconstruções das escolas, além dos Iemas. Estamos trabalhando para que essas demandas sejam atendidas com celeridade e qualidade”, explicou o secretário Clayton Noleto.

O secretário municipal da Infraestrutura de Carutapera, João Mota, destacou que os investimentos aplicados na infraestrutura vão ligar os municípios as outras regiões do estado. “Hoje estamos vendo que o governo está preocupado com a região. Nós agradecemos”, afirmou João Mota, ao comentar que a ação da gestão estadual demonstra que o trabalho está sendo feito independente de bandeiras partidárias.

Outro município beneficiado com as obras de melhoramento de rodovias é a cidade de Luís Domingues que terá o acesso recuperado diretamente entre os municípios do Amapá, Carutapera e Godofredo Viana. “O Governo do Maranhão está empenhado em ajudar nossos municípios e será gratificante para todo o Maranhão”, disse o secretário de Infraestrutura de Luís Domingues, Élvis Garreto.

Durante a agenda realizada na Região do Gurupi, os representantes das pastas de Infraestrutura, Saúde, Educação, Segurança, Agricultura Familiar e Articulação Política visitaram os municípios e dialogaram com os gestores municipais. Como resultado da reunião, além da as obras de melhoramento e pavimentação o Governo anunciou a retomada das obras de reforma e adequação do Hospital Regional de Carutapera. O trabalho será reiniciado em 15 dias com recursos próprios do Estado. Também foi assinada, em Amapá do Maranhão, a ordem de serviço para construção da primeira escola de Ensino Médio em prédio próprio do Governo do Estado.