Governo inicia pavimentação histórica da MA-012, entre Barra do Corda e São Raimundo Doca Bezerra

O Governo do Estado deu início a pavimentação histórica do trecho da MA-012, entre Barra do Corda e São Raimundo Doca Bezerra, nesta segunda-feira (18), no povoado Centro dos Ramos. Sonhada pela população há décadas, a estrada que vai ligar o Médio Mearim com a região Central do estado está recebendo investimentos de cerca de R$ 40 milhões, nos 52 quilômetros de extensão, e tem previsão de entrega para o início de 2018.

Acompanhados do prefeito de Barra do Corda, Eric Costa, os secretários Márcio Jerry (Comunicação e Assuntos Políticos) e Clayton Noleto (Infraestrutura), acompanharam os serviços no povoado Centro dos Ramos e conversaram com a população sobre o trecho que vai beneficiar, além das duas cidades, 15 povoados da região no escoamento da produção e na melhoria da qualidade de vida da população. Também está sendo investindo R$1,9 milhão na reforma e melhoria do sistema de abastecimento de água de localidades do trecho, o que proporcionará 270 novas ligações.

Moradora de Centro dos Ramos desde que nasceu, a professora Edjanes Silva, de 36 anos, relatou que sempre ouviu políticos prometerem e nunca cumprirem o asfaltamento da MA-012. “A gente sempre tinha uma esperança enorme porque sempre falavam: ‘esse ano vai ser feito o asfalto’, mas nunca aconteceu, eram só promessas”, contou.

Presenciando a tão sonhada pavimentação da rodovia, Edjanes diz que está muito feliz com a conquista. “Vai melhorar a economia para nós que moramos nesse povoado. A gente está muito feliz e agradecendo muito ao governador Flávio Dino por esse acontecimento tão grandioso aqui para nós. As pessoas estão muito felizes porque aqui era muita poeira, a estrada era muito ruim, e agora é outra coisa”, comemorou a professora.

A pavimentação da estrada de Barra do Corda a São Raimundo do Doca Bezerra está ocorrendo em duas frentes, uma em cada município, e iniciando na passagem dos povoados para acabar com o problema da poeira nos locais habitados. A rodovia está sendo pavimentada com o revestimento asfáltico TSD (Tratamento Superficial Duplo), que possibilita trânsito pesado e maior durabilidade da camada de asfalto.

Para Clayton Noleto, esse é mais um investimento que está sendo feito pelo Governo para melhorar o escoamento da produção, garantir o direito de ir e vir das pessoas e resolver o problema histórico, pois há muitos anos essa obra era aguardada pela população. “Estamos retirando a poeira e a lama da porta da casa das pessoas. Vendo a alegria da população ao identificar o início da pavimentação. Vamos continuar trabalhando com muita seriedade e determinação para que, no máximo, no início do ano que vem, a obra esteja 100% concluída, ajudando toda essa região e realizando o sonho dessas pessoas”, ressaltou.

De acordo com Márcio Jerry, essa é mais uma via fundamental, uma obra estruturante para o estado do Maranhão, que tem grande impacto econômico, “anseio histórico da sociedade e agora sendo realizado pelo governador Flávio Dino”. Para ele, apesar da grave crise que o país atravessa, “estamos testemunhando uma nova etapa da obra, que é a mais importante, que é a pavimentação desta via que brevemente será entregue ao povo, em uma nova etapa de desenvolvimento da região”.

Movimentação da economia

A pavimentação da MA-012, entre Barra do Corda e São Raimundo Doca Bezerra, vai ligar duas importantes regiões do estado: o Médio Mearim e o Centro. Os 52 quilômetros de via asfaltada vai encurtar a distância entre vários municípios e facilitar o escoamento da produção e o trânsito das pessoas, levando desenvolvimento para dezenas de municípios que fazem parte das regiões.

Além disso, a mão de obra que está sendo utilizada para a construção da estrada é, em sua maioria, local, beneficiando moradores de Barra do Corda e São Raimundo do Doca Bezerra que estavam desempregados. O progresso está chegando também para os comerciantes. É o caso de José Genival, que possui um pequeno estabelecimento em Centro dos Ramos e comemorou a chegada do asfalto.

“Com essa pavimentação melhora 100%, porque vai diminuir a poeira e vai aumentar o movimento. Eu tenho que comprar em comércios lá em Barra do Corda. As empresas vão passar e eu vou comprar diretamente, aí já é uma vantagem”, afirmou o comerciante ao conversar com os secretários de Estado, com o deputado Othelino Neto, com o prefeito Eric, vereadores e lideranças políticas da região que participaram do ato de início da pavimentação da MA-012.