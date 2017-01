Governo inicia pavimentação da MA-201 e MA-202 nesta semana

Dando prosseguimento às obras de melhoria da mobilidade urbana da Região Metropolitana de São Luís, o Governo do Maranhão inicia, ainda nesta semana, os trabalhos de recuperação da MA-201 (Forquilha/São José de Ribamar) e MA-202 (Forquilha/Mocajituba).

Será removido todo o asfalto deteriorado e a aplicada a nova pavimentação que abrangerá o recapeamento de 5,4 km, revestimento de trechos contínuos de 3km e o micro revestimento de 21,7 km de extensão para os dois trechos da MA-201 e MA-202.

O micro revestimento é uma tecnologia semelhante a uma ‘tinta’ que penetra nas fissuras do asfalto e faz o preenchimento dando uniformidade, protegendo e proporcionando um novo ‘aspecto’ às rodovias que recebem a aplicação do produto. As rodovias MA-234, entre Anapurus e Mata Roma, e a MA-342, entre ção e Igarapé do Meio receberam o emprego da tecnologia que, além de representar uma economia de 50% em relação aos recursos tradicionais executados na manutenção e conservação das rodovias, garante, de forma efetiva, a durabilidade do pavimento.

De acordo com o secretário de Estado da Infraestrutura as ações de melhoria na mobilidade urbana da Grande da Ilha representam o esforço do governador Flávio Dino em garantir comodidade e segurança para que as pessoas realizem suas atividades diárias. “Todas as intervenções têm sido feitas com um padrão de qualidade, fizemos drenagem profunda, desobstruímos galerias e bueiros – só na MA-201 foram 52 pontos de desobstrução a fim de dar vasão a água –, limpamos, retiramos entulhos e desobstruímos também a calha do rio Paciência que estava assoreada provocando alagamentos e inundações”, frisou Clayton Noleto explicando que as ações do governo têm sido definitivas, resolvendo problemas históricos e demonstrando a responsabilidade com a aplicação do recurso público.

O investimento de R$ 11 milhões na pavimentação das MAs 201 e de parte da MA-202 vai contemplar os serviços de revitalização do canteiro central, serviços de drenagem, a reconstrução das sarjetas, valetas, canaletas e meios-fios. Ainda serão realizados os serviços de manutenção da sinalização horizontal, vertical lateral, incluindo tachas, tachões reflexivos, balizadores, marcadores de perigo e delimitadores. A segunda etapa da obra compreenderá a revitalização dos serviços de iluminação da MA-201.

“Esta é a uma região que possui vocação para o comércio e ao mesmo tempo abriga milhares de famílias. Por aqui, eram comuns transtornos causados por alagamentos no período chuvoso. O prefeito Edivaldo e o governador Flávio Dino, alinhados com os demais prefeitos da região metropolitana, estão comprometidos com o desenvolvimento que esta área precisa e estão trabalhando juntos para garantir a melhoria do aspecto urbanístico, de infraestrutura e de mobilidade urbana”, destacou o secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Antônio Araújo.

Obras vistoriadas

No último domingo, o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, vistoriou obras executadas para melhorar a mobilidade urbana, realizadas em parceria com a Prefeitura de São Luís. O primeiro ponto de parada foi o retorno da Cohab. O asfaltamento está praticamente pronto, e, agora, serão implementadas as mudanças no sentido do tráfego, na regulamentação do trânsito que deverá ser realizada em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT).

“Nós percebemos as melhorias na mobilidade urbana, no fluxo do trânsito, que agora já tem menos congestionamentos, e, consequentemente, menos transtornos e mais qualidade de vida para a população, onde as intervenções foram executadas”, destacou Noleto.

As obras de intervenção geométrica no trânsito na região da Forquilha representam um investimento de R$ 8,5 milhões com mais de 80% dos serviços concluídos. São obras na rede de drenagem na MA-202, na estrada da Maioba, nas ruas e avenidas entre as MA-201 e MA-202, além da área da Forquilhinha, que recebeu rede de canalização e pavimentação. “Parte da drenagem na região da Forquilha também foi concluída, estamos aguardando o trabalho de reposicionamento dos postes a ser realizado pela Cemar para a conclusão dos serviços de mudança na geometria do trânsito no local que beneficiará milhares de maranhenses”, ressaltou o secretário.

Com a conclusão dos serviços a rotatória da Forquilha passará a ser um cruzamento que vai facilitar o trânsito de quem segue em direção a São José de Ribamar. Terá passagem livre também quem estiver em São José de Ribamar em direção ao Centro de São Luís, e quem estiver no Centro da capital terá acesso livre no sentido Cohatrac.

Integram as obras de mudança na geometria do trânsito na área da Forquilha, a construção do corredor de ligação entre a MA-201 e a MA-202, iniciada em novembro do ano passado, que facilitará o acesso de quem transita pela região à Avenida Jerônimo de Albuquerque. Com investimento na ordem de R$ 11 milhões e entrega prevista em 10 meses, o corredor contempla a construção de uma ponte sobre o Rio Paciência e a pavimentação de vias nas imediações, mais uma ação do Governo do Estado e da Prefeitura de São Luís para melhorar a mobilidade urbana e o tráfego na região metropolitana da Ilha.

Clayton Noleto lembrou que as obras de melhoria da mobilidade urbana incluem o ‘Mais Asfalto’ e o ‘Interbairros’, responsáveis por mais de 120km de pavimentação asfáltica em São Luís, além dos municípios de São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, também beneficiados com o programa. “Nós temos um conjunto de ações nesta área de mobilidade urbana, de melhoramento de ruas e avenidas, requalificação, conexão entre os bairros, enfim, tudo planejado, pensado e executado para garantir o direito de ir e vir das pessoas, sem transtornos”, concluiu.

O secretário de Estado da Infraestrutura seguiu para a MA-202, onde vistoriou o trabalho de recuperação de trechos da rodovia que, além de garantir o fluxo regular dos veículos, evitam os congestionamentos e transtornos para os motoristas. “Fizemos um planejamento que proporcionou chegarmos ao período de chuvas com o trânsito fluindo de forma regular, maior comodidade aos motoristas e isso alcançamos com determinação e muito trabalho”, avaliou.

Em Paço do Lumiar, Clayton Noleto vistoriou os trabalhos de retirada da areia da MA-204 e anunciou intervenções para resolver o problema que prejudica o tráfego na rodovia. “Esta semana vamos iniciar os trabalhos de proteção das ruas transversais, evitando que a areia desça, e, em definitivo, eliminando os problemas de obstrução da rodovia”, explicou.

O secretário de Estado da Infraestrutura foi acompanhado por lideranças comunitárias e o prefeito do município de Paço do Lumiar, Domingos Dutra.