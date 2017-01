Governo inicia na segunda-feira (30) as matrículas de alunos classificados no seletivo do Iema

Tem início nesta segunda-feira (30) e se estende até 3 de fevereiro o prazo de matrícula para os alunos classificados no processo seletivo para ingresso em uma das sete unidades plenas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema). Para este ano o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), órgão a quem o Iema está vinculado, está ofertando 1.050 vagas, quase o triplo da do ano passado.

“Entramos em uma nova fase com a matrícula dos estudantes e isso nos estimula muito, porque significa que o Instituto continua em sua trajetória de desenvolvimento e consolidação. Agora recebendo novas unidades e estudantes, isso também traz novos professores, gestores e expande o nosso horizonte de trabalho”, destacou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Jhonatan Almada.

Além das unidades de São Luís, Bacabeira e Pindaré-Mirim, que entram no segundo ano de funcionamento, este ano os municípios de Timon, São José de Ribamar, Axixá e Coroatá também vão contar com unidade plena do Instituto. O Instituto faz parte da política de democratização do acesso à educação profissional que é implementada pelo governo Flávio Dino.

Jhonatan Almada destacou que a ampliação do número de unidades do Iema e de vagas demonstra que o governo tem investido muito e seriamente na educação como uma política prioritária que irá contribuir com o desenvolvimento do Maranhão. “Nós sabemos que a educação sozinha não irá desenvolver o estado, mas ela é elemento necessário para que esse processo ocorra acompanhado dos investimentos em infraestrutura e na atração e criação de novas empresas que têm sido feitos pelo governo”, completou.

Matrículas

Para efetivar a matrícula, o aluno ou responsável deve comparecer à unidade do Iema para a qual foi classificado: Axixá (localizada na Rodovia BR 402, Povoado Santa Rosa), Bacabeira (Rua Humberto de Campos, s/n, Centro); Coroatá (MA 020, s/n, Bairro Marajá, próximo ao Residencial Eco Marajá); Pindaré-Mirim (Rodovia MA 320, s/n, Bairro Pitombeiras); São José de Ribamar (Estrada de Panaquatira, Lt 01, Bairro Mutirão); São Luís (Rua Oswaldo Cruz, s/n, Centro); Timon (Rua 22, Quadra 14, Lotes 1 a 28, Parque Sete Estrelas).

O horário de matrícula será das 8h às 12h e das 13h30 às 18h. Os pais ou responsáveis dos candidatos menores de idade aprovados e classificados devem comparecer às unidades munidas dos documentos solicitados no edital Iema nº15 de 29/11/2016 que pode ser consultado no site da Secti no endereço www.secti.ma.gov.br. Os candidatos que não apresentarem, no ato da matrícula, os documentos, perderão o direito à vaga. Os que foram classificados e por algum motivo não conseguirem cursar ou desistam, cedem a vaga aos excedentes.

Os candidatos deverão ter total disponibilidade de 2ª a 6ª feira para a jornada escolar em tempo integral de dez horas diárias, das 7h às 17h. Refeições e descanso serão feitos na própria escola onde farão curso técnico concomitante com o ensino médio. Ao final do curso, o estudante concluirá simultaneamente a habilitação profissional técnica e o ensino médio.

O pró-reitor de Ensino Elinaldo Silva informou que o início das aulas está marcado para o dia 6 de março. “É um momento de expectativa para receber os novos estudantes e o Iema está preparando tudo para que esses alunos cheguem a essas unidades e tenham um maior conforto e a melhor aprendizagem possível”, disse.