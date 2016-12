Governo inicia limpeza de riachos e recuperação emergencial de ruas em Imperatriz

O Governo do Estado iniciou esta semana a limpeza dos riachos no perímetro urbano de Imperatriz. Os serviços, executados pela secretaria de Estado da Infraestrutura, terão um caráter contínuo durante três meses, que corresponde ao período chuvoso. Serão contemplados o Bacuri, Capivara e Santa Tereza.

Embora não seja de responsabilidade direta, já é o segundo ano consecutivo que o Estado promove a desobstrução dos riachos que cortam a cidade. O objetivo é evitar o alagamento, já que o lixo impede o curso natural da água. “O governo sensível aos problemas que provocam transtornos e atendendo a uma solicitação da prefeitura resolveu fazer pelo segundo ano a limpeza dos riachos evitando que situações graves ocorram nos bairros mais próximos ao leito dos riachos” disse Clayton Noleto Secretário de Estado da Infraestrutura.

Maria das Graças Nascimento mora próximo ao Capivara e sempre no inverno tem o direito de ir e vir interrompido por causa das enchentes. “Todo ano, quando caem as chuvas mais fortes é um sufoco. A avenida JK alaga e o trânsito fica comprometido. Já vi muita gente perder os bens porque a água invade as casas”, conta.

Para ela, a limpeza é importante para evitar esses problemas. “ Essa iniciativa ajuda a minimizar esses efeitos e evitar todos os transtornos que a gente passa quando chove. Quem mora em Imperatriz sabe que muita gente já perdeu tudo durante o período ”, avalia.

Além de evitar transtornos financeiros aos moradores, a desobstrução dos riachos traz benefícios também para a saúde, já que o contato com a água contaminada aumenta o risco de contágio de doenças, como a leptospirose, causada por uma bactéria encontrada na urina do rato.

Recuperação emergencial das ruas e avenidas

Outro serviço executado pela Sinfra durante o inverno é o tapa buracos para garantir a trafegabilidade das vias de Imperatriz. Várias ruas já foram contempladas, como Jacobi, Liberdade e Tapajós, localizadas na região das vilas Redenção, Lobão, Cafeteira e Parque Santa Lúcia. Agora, a operação está sendo executada na Sousa Lima, Amazonas, Luís Domingues e Dom Pedro II, no Centro e Bacuri.