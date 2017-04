Governo inicia implantação da regulação ambulatorial unificada

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), trabalha na implantação da regulação ambulatorial unificada. O processo será iniciado em até 15 dias, a partir da utilização do Sistema Nacional de Regulação (SISREG) para organizar o processo de marcação de consultas no Hospital Adelson de Sousa Lopes, na Vila Luizão. A medida proporcionará, além da facilidade na marcação de consultas e outros procedimentos, redução das filas e do absenteísmo de pacientes.

Atualmente, as consultas são marcadas presencialmente e com o intervalo de até um mês, por conta da demanda na região. Isso ocasiona alto índice de ausência de pacientes, que marcam e não comparecem à consulta ou procedimento. Com a implantação do processo, quem passar por atendimento clínico no Hospital Adelson de Sousa Lopes, será encaminhado pelo sistema para o procedimento ou especialidade médica. Para outros tipos de encaminhamentos, de outras unidades de saúde, as consultas poderão ser marcadas por meio de um Call Center. “Esse piloto que estamos fazendo com a utilização do SISREG é o primeiro passo para fazermos a regulação ambulatorial unificada, com a parceria entre Estado e Município. Vamos colocar a oferta em um ponto único, onde a população possa ter acesso aos serviços. Estamos iniciando esse trabalho pela capital, para depois expandir para as nossas unidades em todo o estado”, explica o assessor especial da Rede de Assistência à Saúde, Mariano de Castro Silva.

O SISREG, sistema web criado para o gerenciamento de todo complexo regulatório, permitirá o agendamento eletrônico dos procedimentos. A ferramenta é fornecida pelo Ministério de Saúde. Inicialmente, o sistema será alimentado com as especialidades oferecidas na Vila Luizão, para, então, ser realizado o agendamento das consultas. Esse processo, utilizado para o Hospital Adelson de Sousa Lopes, será piloto, pois a proposta é ampliar o serviço e utilizar o procedimento em todo o estado.

Com a regulação ambulatorial unificada, toda oferta de especialidade do município e do estado estará concentrada em uma central única. Assim, as Unidades Básicas de Saúde poderão fazer o agendamento, de forma eletrônica, direto na central unificada e o usuário terá oportunidade de pleitear os serviços, tanto na rede municipal quanto na estadual, agilizando o atendimento.

Central Integrada de Leitos