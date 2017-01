Governo inicia estudo sobre aquíferos da Região Metropolitana de São Luís

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais (Sema), em parceria com a Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais Serviço Geológico do Brasil (CPRM) e a Agência Nacional das Águas (ANA), iniciou, este mês, a elaboração do Estudo Hidrogeológico da Região Metropolitana de São Luís – Subsídios para o Uso Sustentável dos Recursos Hídricos.

O estudo já foi realizado no assentamento Cumbique, no município de Paço do Lumiar, e no Parque Estadual do Rangedor, em São Luís. Registra dados sobre os aquíferos da Ilha de São Luís, com a caracterização física peculiar da Região Metropolitana de São Luís, a avaliação do uso e ocupação da terra, geológica, hidrogeológica, hidroclimatológica, a avaliação de locais com restrições de uso da água e a relação das águas superficiais com as subterrâneas, além da caracterização da oferta de água com as demandas atuais da região.

O resultado do estudo será a caracterização dos Sistemas Aquíferos de Barreiras e Itapecuru, com a produção de quatro mapas temáticos: hidrogeológico, hidroquímico, potenciométrico e de transmissividade. Também possibilitará a verificação da demanda atual de águas subterrâneas (através do cadastro de poços), possibilitando a orientação da definição de estratégias de gestão das águas subterrâneas da Região Metropolitana de São Luís, visando sua preservação e seu uso sustentável através de um Modelo de Gestão das Águas.

O Secretário de Estado de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Marcelo Coelho, considera a parceria com a CPRM e a ANA de fundamental importância na elaboração do estudo do levantamento das águas dos subsolos, que auxiliará o Governo do Estado na gestão dos recursos hídricos da Grande Ilha, pois pretende fornecer os subsídios necessários para a continuidade da gestão das águas futura e atual da Ilha.

O Estudo Hidrogeológico da Região Metropolitana de São Luís faz parte da Agenda de Águas Subterrâneas da ANA, instituída com base no Programa Nacional de Águas Subterrâneas (PNAS), que tem como objetivo fortalecer a gestão integrada de águas subterrâneas e superficiais do país. Deve ter duração total de 20 meses, cabendo ao CPRM sua execução e à ANA a gestão e coordenação, em parceria com a Sema e acompanhado de professores do departamento de Geociências da Universidade Federal do Maranhão (Ufma).