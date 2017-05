Governo inicia capacitação do ‘Mais Renda’ nos municípios de Caxias e Codó

O Governo do Estado iniciou, nesta ça-feira (2), os cursos de qualificação profissional voltados para os trabalhadores informais dos municípios de Caxias e Codó, contemplados com o Programa ‘Mais Renda’. A capacitação, que se estenderá até o próximo (13), tem como objetivo repassar aos participantes noções básicas de higiene pessoal e ambiental, empreendedorismo, comunicação, liderança, gestão de segurança e qualidade dos alimentos, dentre outras.

O Programa de Inclusão Sócioprodutiva ‘Mais Renda’ é coordenado e executado pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social (Sedes). A ação foi instituída pelo governador Flávio Dino, visando à melhoria da renda e da qualidade de vida de milhares de trabalhadores informais do Maranhão, por meio da qualificação profissional e da estruturação de seus micros empreendimentos.

De acordo com o secretário da Sedes, Neto Evangelista, a capacitação é fase fundamental do Programa, pois é a etapa em que os beneficiários adquirem conhecimentos essenciais para gerir seus empreendimentos e garantir autonomia financeira. “Todas as etapas que integram o ‘Mais Renda’ são fundamentais para o sucesso do Programa, mas a qualificação profissional é necessária para o sucesso dos beneficiários. Durante todo o curso, os participantes recebem instruções de como administrar corretamente seus negócios e, assim, garantir uma renda maior que proporcione a eles e às suas famílias uma vida mais digna e justa, por meio do seu próprio esforço e trabalho”, disse Evangelista.

Para a caxiense e cabeleireira Joselma Santos, de 34 anos, a capacitação irá contribuir para que ela consiga administrar melhor a renda familiar e, dessa forma, identificar o que é custo e o que é lucro. “Estou muito feliz por sido selecionada para participar do ‘Mais Renda’. Eu trabalho há quatro anos na área da beleza, mas só agora estou tendo a oportunidade de aprender técnicas que, sem dúvida, vão contribuir para que eu ofereça aos meus clientes um atendimento mais qualificado e, principalmente, que me permita administrar o meu dinheiro corretamente, para que eu saiba o que eu estou lucrando com meu trabalho”, explicou.

Em Codó, a beneficiária Kelly Rejane Alencar, explicou que o Mais Renda é uma oportunidade ímpar para que ela consiga se estruturar melhor profissionalmente e, com muito trabalho e dedicação, condições de oferecer à sua família uma vida com mais conforto. “Trabalho com a venda de lanches à noite, mas não fazia idéia de como organizar o dinheiro das vendas, e acabava não contabilizando quanto lucrava com meu trabalho. E aqui na capacitação, estou aprendendo exatamente como cuidar e administrar todo o dinheiro que entra com as vendas e o que sai para repor o material para produção dos alimentos. E isso já vai fazer uma grande diferença no meu orçamento familiar”, disse Rejane.

De acordo com o gestor de Fomento às Atividades Produtivas da Sedes e coordenador estadual do ‘Mais Renda’, Fábio Corrêa, além de Caxias e Codó, também já foram contempladas com o Mais Renda, a cidade de São Luís e região metropolitana, os municípios de Timon e São Mateus e a cidade de Imperatriz. E seguindo um cronograma, também serão beneficiadas com a ação estadual Araioses, Santo Amaro, Açailândia, Primeira Cruz e Água Doce.

“Estamos realizando as reuniões técnicas nos municípios, a fim de apresentar de forma cuidadosa o real objetivo do Mais Renda. Após as explicações, iremos preencher um formulário com os principais dados dos participantes, que servirá para identificar quais os trabalhadores que se enquadram às exigências para ser um beneficiário(a) do Programa ‘Mais Renda’, ressaltou o gestor.