Governo inicia 2ª chamada de matrículas para Centros de Educação Integral

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) abrirá, nesta segunda-feira (30), a 2ª chamada de matrículas para os Centros de Educação Integral que possuem vagas remanescentes para o 1°, 2° e 3° do Ensino Médio. As matrículas permanecerão abertas até a próxima sexta-feira (3).

Os Centros de Educação Integral Maria Mônica Vale (Vinhais), Joana Batista Santos Silva (Cidade Olímpica) e Caic Barjonas Lobão (Jardim América), em São Luís, e nos Centros de Ensino Aquiles Batista Vieira, município de Alcântara, e Kiola Costa, em São Bento, possuem vagas para o 1º ano do Ensino Médio.

Para efetivar a matrícula no 1º ano da Educação Integral, os interessados devem ter concluído ou estar concluindo o 9º ano do ensino fundamental em escolas regulamentadas das redes federal, estadual, municipal ou privadas.

Os estudantes interessados em cursar o 2° ou 3° ano, devem procurar a direção dos centros de educação integral para saber se há vagas nas referidas séries.

Para se matricular, o estudante deve comparecer à escola, acompanhado do responsável, munido com original e cópia dos seguintes documentos: Histórico Escolar ou Declaração de escolaridade da última Unidade de Ensino em que estudou; duas fotos 3×4 recentes; Certidão de Nascimento/Casamento ou RG com CPF do estudante, se possuir; RG e CPF do responsável legal, no caso de estudante menor de 18 anos; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); fatura da concessionária de energia elétrica atualizada (máximo de três meses). Quando a fatura não estiver em nome do responsável pelo estudante, apresentar, conjuntamente, outro comprovante de endereço em nome da mãe/pai/responsável pelo estudante.

Os Centros de Educação Integral oferecerão aos alunos um período letivo diário de 7 horas e 50 minutos, de segunda a sexta-feira, que integrará o oferecimento de disciplinas do ensino regular (como Português, Matemática, História, entre outras) com disciplinas eletivas (como Robótica, Protagonismo Juvenil, Iniciação Científica, Futsal, Handebol, Dança, dentre outras).

O ‘Educa Mais’, como são chamados os Centros de Educação Integral, consistem em um novo modelo de escola pública, que visa o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões – intelectual, social, cultural, física e emocional -, por meio de ações integradas e em tempo integral, envolvendo atores que influenciam diretamente a formação plena dos estudantes: família, educadores, gestores e comunidades locais.

Confira o Centro mais próximo de você e matricule-se já!www.educacao.ma.gov.br/educamais.