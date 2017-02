Governo incentiva prevenção e diagnóstico precoce no Dia Mundial de combate a Hanseníase

Teve início nesta terça-feira (31) a programação alusiva ao Dia Mundial de Combate à Hanseníase promovida pelo Governo do Estado, por meio da Coordenação Estadual do Programa de Hanseníase, da Secretaria de Estado da Saúde (SES). A programação, que prossegue até sexta-feira (3), na Praça Deodoro, em frente à Biblioteca Benedito Leite, foi aberta com um ato público com a participação de autoridades em saúde, conclamando a população para participar dos testes de hanseníase.

A hanseníase é infectocontagiosa, mas, se tratada, tem cura. De acordo com Marcelo Rosa, secretário adjunto da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SES, o Governo realiza ações rotineiras de orientação e combate à hanseníase.

“Hoje é uma data alusiva a essa causa em que nós intensificamos as ações como forma de marcar o Dia Mundial de Combate a Hanseníase. O Governo do Estado realiza constantemente ações juntos aos municípios, orientado as equipes de saúde da família a fazerem o combate à doença. O que precisamos mesmo é dessa orientação para que as pessoas deixem medos e preconceitos de lado e vão até o posto fazer o exame para detectar se tem ou não a hanseníase. E, caso tenham, o governo fornece todo o tratamento gratuitamente”, comentou.

Com a estrutura montada na Praça Deodoro, a população recebe orientação para identificar os sinais e sintomas da doença. No último ano, durante a ação, foram detectados 22 casos de hanseníase. “Colocamos nosso corpo profissional na rua, para que eles possam não só passar a informação sobre a doença, mas convencer quem passa aqui pelo Centro de que rapidamente ele descobre se tem ou não hanseníase”, explicou Maria Raimunda Mendonça, enfermeira e coordenadora do Programa de Hanseníase da SES.

Foi o caso da Neucilene Viana, que aproveitou a passagem para deixar o filho na escola, para rapidamente fazer o teste. “Eu achei essa ação muito importante porque, por exemplo, meu filho apareceu com uma manchinha e eu fiquei com medo de ser hanseníase. Aproveitei logo que estava passando aqui e fiz o teste. Graças a Deus ele já fez e não deu nada”, contou.

Para dona Maria de Nazaré Martins, de 72 anos, a ação além de garantir acesso à saúde, ainda permite conhecer mais sobre a doença. “É bom para a população ter informação. Eu não tinha, e aqui tive a oportunidade de conversar com o médico, tirei todas as minhas dúvidas. Aí já posso até comentar com minha família, com uma amiga, pra que elas venham aqui ou no posto fazer o teste deles também”, disse a senhora.

O Claudiomir Madeira, de 43 anos, que sempre participa de ações de saúde promovidas pelo Governo, aproveitou para levar os filhos. “Eu trouxe minha família, porque eu sempre participo dessas ações. São muito boas para gente ter acesso a serviços de saúde gratuitamente. E queria que eles fizessem o teste também”, contou enquanto aguardava o atendimento.

Diagnóstico da hanseníase no Hospital de Campanha

Para atender a população, o Governo do Estado disponibilizou a estrutura do Hospital de Campanha que deve atender uma média de 200 pessoas por dia em busca de testes rápidos da hanseníase. O hospital tem cerca de 120 m², onde a população tem acesso a diversos serviços de saúde. Em 2016, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), registrou 2.023 casos de hanseníase no Maranhão.

O Hospital de Campanha conta com uma equipe de três médicos, seis enfermeiros e dois fisioterapeutas, além do corpo de profissionais da Cruz Vermelha, que realiza pré-atendimentos com teste de glicemia, pressão arterial, verificação de peso orientações gerais sobre saúde.

De acordo com o engenheiro da Secretaria de Estado da Saúde, José Ribamar Marinho, o hospital foi uma alternativa para atender ao grande fluxo esperado para a ação, mantendo qualidade e segurança. “Nós temos aqui espaço para atender um grande fluxo. As pessoas ficam sentadas enquanto aguardam o atendimento, em ambiente climatizado e dispõem de toda a estrutura que teriam em um consultório de ambulatório, por exemplo”, explicou.

Além do diagnóstico de hanseníase, o Hospital de Campanha oferece testes de glicemia, aferição de pressão arterial, medição de peso, altura e IMC. Os atendimentos acontecem diariamente até sexta-feira (3), sempre das 9h às 12h e das 14h às 17h.