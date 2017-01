Governo incentiva participação popular no planejamento das ações de segurança

O Governo do Estado está incentivando a participação da comunidade em iniciativas de combate à criminalidade que estão sendo colocadas em prática pelas forças de segurança pública do Maranhão. Neste início de ano já foi realizado o primeiro encontro entre gestões da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) e lideranças comunitárias com o objetivo de incrementar essas ações.

A reunião, organizada pela Polícia Militar do Maranhão (PMMA), por meio do Comando da Área Metropolitana 3 (CPAM-3), foi realizada no último dia 6, no quartel do Comando Geral da PMMA, em São Luís. No encontro, lideranças comunitárias, conselheiros de Unidades de Segurança Comunitárias (USCs) e gestores de escolas de bairros assistidos pelo CPAM-3 discutiram, com representantes de diversos órgãos e instituições da PMMA e da Polícia Civil, ações de segurança que poderão contar com o apoio da população. A reunião teve a presença do comandante-geral da PMMA, coronel José Frederico Gomes Pereira.

O diretor da CPAM-3, coronel Eduardo Antonio Batista Simplício, que coordenou o encontro, destacou a importância da integração do sistema de segurança com a comunidade. “Esses debates proporcionam maior aproximação entre as forças policiais e lideranças comunitárias da área de responsabilidade do CPAM-3 e serão realizados mensalmente. A comunidade trará suas demandas e o sistema de segurança procurará solucioná-la”, disse.

Os gestores da SSP receberam as demandas da comunidade e prestaram orientações quanto aos trabalhos de segurança na área de responsabilidade do comando da CPAM-3, por meio da atuação conjunta das instituições. Entre os participantes, o tenente coronel Bernardo, chefe do Estado Maior do CPAM-3; tenente coronel Edivaldo Mesquita, comandante do 1º BPM; os delegados Robson Almeida, Carlos Damasceno, Henrique Mesquita, Raquel Brandão, Rondinele Araújo, Parsondas Coelho Júnior e Day Robson Costa e Silva. Presentes, também, diretores de escolas da área CPAM-3.

O conselheiro de segurança comunitária do Pólo São Bernardo\São Cristóvão, Francisco Batista Oliveira, destacou os avanços que se tem conseguido na área. “É importante o trabalho de segurança ser integrado. O Estado disponibilizou recursos e materiais e, com isso, melhorou muito a segurança na área, possibilitando um melhor contato da comunidade e PMMA”, disse o conselheiro. O CPAM-3 atua em áreas de São Luís como Itaqui-Bacanga, bairro Coroadinho, área industrial e zona rural às margens da BR-135.

O delegado Carlos Damasceno, da Seccional Sul, falou da iniciativa das pessoas e da importância da parceria de instituições e comunidade. “É importante, pois, com a boa integração e vontade dos envolvidos na segurança pública se consegue bons resultados”.

A professora Maria da Conceição Boaz, gestora adjunta da Unidade de Educação Básica Cônego Sidney Castelo Branco Furtado, localizada na Vila Ariri, destacou que a integração traz bons resultados. “A parceria Polícia Militar e comunidade é de suma importância; os policiais militares estão sempre presentes fazendo a segurança de nossa escola”, lembrou.