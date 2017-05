Governo inaugura unidade vocacional do Iema em Ribeirãozinho e garante mais qualificação a jovens da região

“Nossa cidade estava apagada, esquecida. Agora recebe novos investimentos que vão promover o desenvolvimento da cidade e de seu povo. O Iema abre muitas portas para os jovens que querem se qualificar.” O depoimento de Brenda Luiza, de 16 anos, reflete o entusiasmo de milhares de jovens do município de Ribeirãozinho que, na sexta-feira (5), ganharam uma unidade vocacional do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema). A unidade entregue pelo Governo do Estado vai ofertar a moradores da cidade e da região cursos voltados para o arranjo produtivo do município e para o mercado de trabalho, tendo como foco principal a formação de mão de obra para um mercado promissor na região, que é o de couro.

A unidade, que já funcionava em prédio provisório e que agora ganhou sua sede definitiva com infraestrutura e equipamentos de qualidade, é resultado de parceria entre o Governo do Estado, prefeitura municipal e o Sindicato das Indústrias de Curtimento de Couros e Peles (SindiCouros). A entrega da unidade foi feita pelos secretários Jhonatan Almada (Ciência, Tecnologia e Inovação), Clayton Noleto (Infraestrutura), Simplício Araújo (Indústria e Comércio) e em meio a uma grande festa que reuniu secretários de outras pastas do governo e adjuntos, equipe do Iema, secretários municipais, prefeitos, vereadores e deputados estaduais e federais.

“Essa inauguração é mais um marco do caminho que o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão tem feito, construindo sua rede de ensino profissionalizante. A unidade vocacional de Ribeirãozinho é um trabalho em parceria com a Sinfra, Seinc e com o sindicato de couro da cidade e tem como objetivo a qualificação e formação de pessoas nesse arranjo produtivo local que é o couro”, enfatizou Jhonatan Almada.

O secretário destacou que hoje o Maranhão conta com sete unidades plenas funcionando e mais 16 unidades vocacionais, o que perfaz 23 unidades da rede do Iema. “O governo Flávio Dino está presente em todos os 217 municípios do Maranhão e com Riberãozinho não poderia ser diferente, fazendo um governo comprometido, sério, honesto e realizador, colocando o dinheiro público onde deve ser colocado que é em benefício da população, do povo”, completou o secretário.

Mais Formação Profissional

Entre os cursos oferecidos pela UV do Iema em Ribeirãozinho estão o de inglês básico e intermediário e o de artefatos em couro, principal vocação da cidade. Luciana Ribeiro de Oliveira, gestora do Iema em Ribeirãozinho, disse que tem sido uma experiência marcante na vida dela gerir uma escola tão importante como o Iema, que tem aberto oportunidade aos jovens maranhenses. “É uma grande ação do Governo do Estado a implantação dos Iemas em várias regiões do Maranhão. Uma medida que, com certeza, irá mudar a realidade de muitas cidades do Estado”, observou a gestora.

O prefeito de Ribeirãozinho, Geraldo Braga, disse que a inauguração do Iema é um passo importante para o crescimento do município. “Essa é uma grande parceria em busca da economia e da produtividade. É um grande desafio para nós e acreditamos que essa unidade do Iema vai possibilitar a capacitação, a formação de mão de obra para um mercado promissor na região que é o de couro”, observou o prefeito.

Clayton Noleto, secretário de Estado de Infraestrutura, destacou que o Governo do Estado tem feito grandes investimentos na educação do Maranhão. Na unidade de Ribeirãozinho, entre obra civil e compra de equipamentos, foram investidos quase R$ 1 milhão.

E a população está feliz com os investimentos que estão chegando em suas cidades. Rivaldo Pinheiro Ribeiro, de 17 anos, já está matriculado no curso de inglês oferecido pelo Iema. Ele disse que a cidade tem carência de curso nessa área e com o Iema os jovens estão aprendendo mais. “A língua inglesa é importante para o nosso projeto de vida e tem sido muito importante para nossa formação”, destacou.

Com apenas 12 anos o jovem Darlan Souza Santos, também já está interessado em fazer um dos cursos ofertados na unidade. “Eu estou ansioso para também estudar nessa escola. Já falei com a diretora e vou me inscrever no curso de inglês”, contou entusiasmado.