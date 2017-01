Governo inaugura Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo e anuncia outros investimentos na saúde de Balsas 

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e a Prefeitura de Balsas, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), inauguraram nesta sexta-feira (27) o Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo – primeiro do mundo. Na ocasião, o Governo anunciou aporte de meio milhão de reais por mês para área da saúde, até a finalização das obras do Hospital Regional.

O projeto Sentinela é umas das ações resultantes de um termo de cooperação técnica entre o Estado, a OPAS e a OMS. Em Balsas, o centro irá oferecer às mulheres da região acesso a orientações e métodos contraceptivos, além de realizar o acompanhamento de casos de aborto e violência sexual. O centro funcionará na Unidade Básica de Saúde Padre Pedro Fontes de Sousa e integra as ações que vêm sendo implementadas no estado para intensificar os cuidados com o público materno infantil e fortalecer as políticas públicas voltadas para a saúde da mulher.

Com profissionais capacitados, outra proposta do centro, que será projeto piloto para a implantação de outros pelo país, é contribuir para a redução dos casos de microcefalia. No Maranhão, outro centro Sentinela funcionará na Maternidade Benedito Leite.

Durante solenidade de apresentação do projeto Sentinela, o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, falou sobre a importância do centro para a melhoria dos indicadores de saúde da região e contou que o governo está empenhado em colaborar com o aperfeiçoamento da saúde na cidade de Balsas.

“O projeto Sentinela tem um alcance regional e é assim que devemos pensar as políticas de saúde. O município e a região de Balsas ainda apresentam um cenário fruto da falta de planejamento e do descaso com a saúde pública. O projeto sentinela tem o objetivo de contribuir com mudança desse cenário. Com mais essa ação, o governo se mostra atento e interessado em desenvolver uma política concentrada de saúde para essa região específica”, explicou.

O secretário de Estado da Agricultura, Márcio Honaiser, também acompanhou a agenda e reforçou a presença do poder público estadual na região. “Como maranhense e balsense, pra mim, é uma alegria estar aqui no lançamento mundial desse projeto. Eu tenho certeza que nos próximos anos veremos os resultados concretos dessa ação. Balsas conta agora com os olhares de nossa gestão, que deseja compensar o descaso e o abandono de muitos anos e reverter esses indicadores negativos, não só na saúde como em outras áreas”, disse.

O consultor da Organização Mundial da Saúde, Adriano Tavares, apresentou a proposta do centro. “Essa é uma região que apresenta um alto índice de mortalidade materna, algo que o Governo do Estado tem se mostrado interessado e preocupado em resolver. O projeto sentinela é um investimento na atenção básica, setor primordial para combatermos os índices negativos também de mortalidade materna.Uma das particularidades da região de Balsas é a sua dimensão geográfica, por isso acreditamos no impacto positivo que esse centro pode promover na saúde. Esse é um trabalho conjunto que, aos poucos, irá gerar grandes benefícios para a população maranhense. Parabenizo o Governo do Maranhão, pois percebo que essa é apenas uma das ações do Estado em prol da saúde materno infantil”, destacou.

“O governo tem olhado cada vez mais para a nossa região e tem sido nosso parceiro em busca de melhorias para a saúde de Balsas. Esse centro vem beneficiar toda a nossa região, não só o nosso município. Com esse centro estamos investindo em medicina preventiva, para mudarmos essa realidade da mortalidade materna e neonatal e, assim, promover melhoria na qualidade de vida, especialmente das mulheres balsenses”, enfatizou o prefeito de Balsas, Erik Augusto.

Além de Balsas, o Centro Sentinela de Planejamento Reprodutivo beneficiará os outros municípios da regional de saúde que inclui São Félix de Balsas, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, Tasso Fragoso, Alto Parnaíba, Carolina, Feira Nova do Maranhão, Formosa da Serra Negra, Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Nova Colinas, Riachão e Sambaíba.

Aporte de recursos

Na ocasião do lançamento do projeto Sentinela, o secretário de Estado da Saúde anunciou o aporte de meio milhão de reais para o Hospital Municipal de Balsas, até que as obras do Hospital Regional sejam concluídas. “Autorizado pelo governador Flávio Dino, anuncio que o Estado irá reforçar o atendimento em Balsas com o investimento de 500 mil reais por mês na unidade de saúde local, até a inauguração do hospital regional. Esse é mais um apoio que daremos para que a prefeitura tenha condições de oferecer um atendimento melhor para a população”, destacou.