Governo inaugura 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar na Cidade Olímpica

A população da Cidade Olímpica recebeu um verdadeiro presente do Governo do Estado em comemoração aos 20 anos do bairro. Nesta quarta-feira (28), o governador Flávio Dino inaugurou a 3ª Companhia do 6º Batalhão de Polícia Militar, que vai melhorar a segurança de 66 bairros e beneficiar quase 300 mil habitantes que vivem na região.

Com a inauguração da nova sede, que custou R$ 1,8 milhão, a 3ª Companhia ficará responsável pelo policiamento motorizado preventivo da maior área do 6º BPM. Além disso, como parte da política de melhoria da segurança pública, o governador Flávio Dino garantiu que várias ruas do bairro receberão pavimentação asfáltica, e anunciou, ainda, a reforma do Mercado Central da Cidade Operária e a entrega de mais de mil títulos de terra para os moradores da Cidade Olímpica.

De acordo com Flávio Dino, segurança pública não é apenas repressão e é por isso que o Governo do Estado investe em várias áreas como infraestrutura, educação, saúde, na prevenção primária como um todo, e colhe resultados. Pela primeira vez em 10 anos, a Região Metropolitana de São Luís terá redução consecutiva por dois anos seguidos de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs). “Enquanto em todo o país a criminalidade cresce, a daqui do Maranhão, ainda alta, vem em uma trajetória de queda. E devemos isso às Polícias pelo trabalho”, ressaltou.

A entrega de mais uma Companhia de Polícia, segundo o governador, representa a continuidade de investimentos na ação repressiva que se juntam aos outros de viés preventivo. “Entregamos esse ano 440 novas viaturas, já colocamos, em metade do nosso Governo, quase três mil novos policiais, aumentando o contingente, porque esse é um caminho fundamental além dos investimentos em armamento, radiocomunicação, inauguração do Laboratório de Genética Forense, novos delgados e escrivães, entre outros vários esforços”, destacou Flávio Dino.

Para o secretário de Estado da Segurança Pública, Jefferson Portela, os investimentos realizados em dois anos de Governo trouxeram resultados importantes, como a redução de aproximadamente 30% nos homicídios em 2016, em relação a 2015, e queda na ocorrência dos roubos a ônibus por cinco meses consecutivos.

“É muito bom entregar aqui um quartel com esta qualidade para a 3ª Companhia do 6º Batalhão porque, além de fazermos o planejamento de intervenções policiais, teremos a execução de operações a partir desta casa de segurança, que também será um palco de relacionamento com a cidadania”, realçou o secretário.

O comandante geral da Polícia Militar, coronel Frederico Pereira, enfatizou que um quartel deste porte inaugurado é importante porque se torna referência para toda a população da região, sobretudo quando o Governo tem ações como o ‘Pacto pela Paz’, que dialoga permanentemente com a população acerca de estratégias para a melhoria da segurança pública.

“A ocupação do bairro através de uma unidade policial de grande estrutura, onde tem condições de planejamento, conforto, auditório para os policiais, vai propiciar que a comunidade crie uma referência. A partir de hoje o cidadão da Cidade Olímpica sabe onde facilmente encontrar a polícia e ele pode vir discutir os problemas diretamente. Pode fazer reuniões. Tenho absoluta certeza que vai elevar bastante o número de atendimentos e a redução dos índices de criminalidade”, pontuou o comandante geral.

Membros da comunidade eram só alegria com a inauguração da 3ª Companhia e com o anúncio de novos investimentos para a região. A presidente da Associação de Moradores da Cidade Olímpica, Kenia Dellane, disse que “a chegada da 3ª Companhia representa uma grande vitória, uma batalha de cinco anos da comunidade. Hoje agradeço a Secretaria de Segurança e ao Governo do Estado por realizar esse sonho do bairro, que amanhã completa 20 anos”.

Homenagem

Durante o evento de inauguração, o Governo prestou homenagem à memória do policial militar Fredson de Jesus Mendes, integrante da equipe do 6º BPM, morto durante assalto em outubro de 2014. O auditório da 3º Companhia recebeu o nome do ‘soldado PM Fredson de Jesus Mendes’.

O governador Flávio Dino entregou um buquê de flores aos pais do policial e disse que essas homenagens têm grande significado para o Governo. “Nós acreditamos que como servidores públicos devemos estar prontos a enfrentar todas as dificuldades, e isso implica riscos, perigos, muitas vezes. E esse perigo é bem concreto. Por isso que eu respeito tanto a PM, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros. Porque de todos os servidores públicos, são aqueles que vivenciam mais de perto esse risco que todos nós passamos. Uma condecoração como essa serve para homenagear a memória do Fredson. Significa o respeito ao Fredson, a sua família e aos policiais”, completou.