Governo garante apoio para realização do 41º Conselho de Pós-graduandos

O governador Flávio Dino recebeu dirigentes da Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) na tarde desta segunda-feira (8), no Palácio dos Leões, para debater sobre a realização do 41º Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos (Conap) no Maranhão. O Governo do Estado garantiu apoio para a realização do evento, que está previsto para acontecer no mês .

Com o tema ‘Pós-graduandos em Defesa da Democracia para superar a crise a conquistar mais direitos’, o 41º Conap vai discutir assuntos como a política nacional de ciência e tecnologia, direitos dos pós-graduandos, alternativas de investimentos em ciência e de combate à crise, entre outros assuntos.

A presidente da ANPG, Tamara Naiz, explicou que a Associação veio ao encontro do governador Flávio Dino no intuito de pedir o apoio para a realização do Conap no Maranhão. “Já realizamos eventos da ANPG em vários lugares do Brasil e queríamos agora trazer o evento pra cá. A reunião foi muito positiva. O Governo se prontificou a ajudar”, contou.

A secretária de Juventude, Tatiana Pereira, explicou que o Governo do Estado se colocou a disposição para ajudar no que for necessário para a realização do 41º Conselho Nacional de Associações de Pós-Graduandos. “Pedimos a contrapartida da ANPG na realização de minicursos aqui com estudantes de ensino médio”, explicou.

Sobre a ANPG

Em seus mais de 25 anos de existência, a ANPG sempre defendeu a ciência e a pós-graduação no Brasil. Registrada em julho de 1986, é fruto da organização do Movimento Nacional de Pós-Graduandos (MNPG), que criou a entidade dois anos antes (1984). A Associação Nacional de Pós-Graduandos, no decorrer da sua existência, elaborou campanhas e formalizou reivindicações com o objetivo de auxiliar o pós-graduandos e defender os seus direitos.

Atuante como a ponta de uma rede de representação formada pelas Associações de Pós-Graduandos (APGs) espalhadas pelo país, a ANPG promoveu a luta em defesa da ciência no final da década de 80 e percorreu todo o país ajudando a fortalecer o MNPG a consolidar as APGs em diversas instituições de ensino e pesquisa.