Governo fortalece transporte sanitário do estado com entrega de mais 8 ambulâncias, chegando a 61 já entregues

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), dá prosseguimento ao programa de fortalecimento do transporte sanitário no Maranhão. Com a entrega nesta sexta-feira (5) de mais oito ambulâncias, o Governo do Estado chega à marca de 61 veículos desse tipo doados aos municípios neste ano. A meta do Governo é entregar 100 no primeiro semestre de 2017 e mais 104 até o final do ano.

“As entregas fazem parte da ampliação da política de qualificação do atendimento da saúde em todo o estado. É um investimento inicial de R$ 20 milhões que vai contemplar a entrega de 200 ambulâncias até o final deste ano, sendo 100 no primeiro semestre e 100 no segundo. Isso ajuda os sistemas municipais de saúde, priorizando os municípios que mais têm necessidade de investimentos na saúde”, destacou o governador Flávio Dino durante a cerimônia de entrega de mais oito veículos.

“As ambulâncias se integram à política estadual de saúde que vai estruturar nossa rede física, com os novos hospitais como os de Caxias, Pinheiro, Bacabal, Santa Inês, Imperatriz, Chapadinha, Balsas, Presidente Dutra. Tudo se soma à nossa política de qualificação da atenção à saúde e de apoio aos municípios”, acrescentou o governador. Com os novos veículos, os municípios terão um importante reforço para melhorar a qualidade e agilizar o atendimento à população.

Os veículos entregues para Passagem Franca, Porção de Pedras, Loreto, Esperantinópolis, Igarapé Grande, Paulo Ramos, Santa Filomena e Governador Newton Belo têm capacidade para atender como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado (USA). São equipadas com duas macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento fora do veículo. Ainda na lista de equipamentos, as ambulâncias contam com respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos.

Os prefeitos das cidades destacaram que os novos veículos vão substituir ambulâncias sucateadas ou alugadas. É o que explicou o prefeito de Esperantinópolis, Aluísio Carneiro Filho, que contou que a cidade era obrigada a alugar uma ambulância para atender a população. O novo veículo vai inaugurar uma nova fase no atendimento à saúde da cidade, segundo ele: “Só temos a agradecer ao Governo do Estado por ajudar a melhorar a nossa saúde”.

Depoimento semelhante foi dado pelo prefeito da cidade de Paulo Ramos, Deusimar Serra, que destacou a ação como de extrema necessidade para salvar vidas e garantir um serviço de saúde mais acessível à população. “Esse era um momento muito esperado. Desde que o Governo começou a entregar, a gente vem sonhando com isso. A ambulância que tem lá é alugada. Quando a nova chegar lá, o povo com certeza vai ficar feliz”, disse.

Para o secretário de Estado de Saúde (SES), Carlos Lula, o suporte ofertado pelo programa estadual é indispensável para os municípios. “A gente sabe das dificuldades dos municípios. Pela primeira vez, temos esse programa voltado para o fortalecimento da saúde do município com a entrega de ambulâncias. Nunca o Estado entregou tantas ambulâncias em tão pouco tempo”, destacou.