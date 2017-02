Governo fortalece ações de prevenção a doenças com capacitação de profissionais da saúde

A formação de cerca de 150 profissionais no Curso Técnico em Vigilância em Saúde irá aperfeiçoar o trabalho de combate a doenças, desenvolvido por profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Promovido pela Escola Técnica do SUS no Maranhão (ETSUS-MA), o curso, realizado pela primeira vez na rede estadual de saúde, aconteceu em Imperatriz, Grajaú, Açailândia e Carolina. Só em Imperatriz, 52 profissionais participaram da formatura, realizada na segunda quinzena de janeiro.

A proposta do curso foi formar técnicos em Vigilância em Saúde com capacidade de enfrentar situações em constante mudança e intervir de modo a responder às exigências epidemiológicas e sanitárias do SUS para o Maranhão. A formação espera, ainda, contribuir para a melhoria dos indicadores de saúde, além de possibilitar o desenvolvimento de competências condizentes com a realidade de cada região e promover a articulação de conhecimentos, princípios éticos, legais, normativos, biopsicossociais e de segurança no trabalho em vigilância em saúde.

O secretário adjunto da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde, Marcelo Rosa, contou como o curso interfere positivamente na rotina de trabalho das equipes que atuam nessa área. “Essa é uma formação de extrema importância. É por meio desse conhecimento adquirido através do curso que os profissionais tornam se ainda mais aptos a trabalhar nessa área de prevenção, identificando e notificando os agravos com maior agilidade, o que permite uma ação mais ágil do poder público”, ressaltou.

O Curso Técnico em Vigilância em Saúde já formou outras duas turmas na capital. Os docentes que ministram as formações são profissionais vinculados à escola que já atuam no âmbito da saúde municipal. O conteúdo da formação, ministrado em 19 meses, inclui temas como ‘Educação em Saúde’; ‘Biossegurança’; ‘Controle e monitoramento de vetores, endemias, doenças, agravos e danos à saúde e ao ambiente’; ‘Geoprocessamento e Territorialização na Vigilância em Saúde’; e ‘Gerenciamento de riscos relacionados a produtos, ambientes, serviços de saúde e outros serviços’.

A coordenadora do curso, Mariana Almeida, reforçou destacou a importância de mais uma formação oferecida pela Escola Técnica do SUS no Maranhão, que atualiza e aperfeiçoa os profissionais para as práticas desenvolvidas no seu trabalho cotidiano. “Nossa intenção é fortalecer as ações intersetoriais, integrais e universais da Vigilância em Saúde, fortalecendo a Política Nacional de Educação Permanente, a Política Nacional de Vigilância Sanitária, a Política Nacional de Atenção Básica e o Sistema Único de Saúde”, destacou.

Escola do SUS

A ETSUS oferece o material didático utilizado durante os cursos. Além do curso técnico em Vigilância em Saúde, estão em andamento pela escola os cursos pós técnico em UTI Neonatal e em UTI Adulto; os cursos técnicos em Radiologia, Hemoterapia, Saúde Bucal, Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde; e cursos de aperfeiçoamento em Saúde do Adulto e do Idoso e em Saúde da Criança.