Governo firma parceria para implantação de hortas em projeto de apoio à população de rua

Para uns, eles são considerados invisíveis, enquanto para outros são visíveis apesar de vistos com olhares de desconfiança. São inúmeras causas que levam indivíduos a ter as ruas como moradia, por exemplo, o desemprego, violência doméstica, uso de drogas, alcoolismo e até a falta de afeto no lar. Com o objetivo de contribuir e desenvolver políticas públicas para essa parte da população, o Governo do Estado firmou, esta semana, parceria com o Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rura (Centro Pop), vinculado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Timon (Semdes).

A parceria será realizada por meio da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão (Agerp), que compõe o Sistema da Agricultura Familiar do Governo do Maranhão. O Escritório Regional da Agerp de Timon vai dar apoio ao Centro Pop para implantação de hortas urbanas sustentáveis, como uma forma de incentivo ao trabalho de inclusão socioprodutiva com o cultivo de hortaliças.

De acordo com o gestor da Agerp de Timon, Aécio Borges, o Centro Pop tem buscado várias parcerias de instituições que possam ajudar que estes moradores sejam incluídos socialmente, e a produção de hortas sustentáveis é uma das maneiras de inclusão social e de trabalho. “Com a implantação das hortas sustentáveis vamos diminuir a ociosidade deles e, também, incluí-los na participação e convívio social. De início, estaremos capacitando estes cidadãos para iniciarem a produção e, futuramente, inseri-los na comercialização”, destacou o gestor da Agerp, Aécio Borges.

A Regional vai realizar, na próxima segunda-feira (6), uma capacitação sobre horticultura, como ponta pé inicial da implantação do projeto. Para o presidente da Agerp, Júlio César Mendonça, essa parceria tem a finalidade de assegurar direitos básicos ao cidadão e vai resgatar os vínculos interpessoais e familiares, autoestima e as habilidades que eles possuem.

“A Agerp se dispõe a contribuir para que estas pessoas tenham dignidade a partir de uma série de benefícios que estão sendo disponibilizados, como moradia, alimentação, saúde e agora a produção de alimentos”, pontuou o presidente da Agerp.

Reafirmando o compromisso do Governo do Estado com o bem estar social de todos os maranhenses, o secretário de Estado da Agricultura Familiar, Adelmo Soares, disse que “essa ação mostra que o Estado está disposto a ajudar os que mais precisam, tornar visíveis os invisíveis, fazendo com que tenham acesso aos direitos básicos enquanto cidadãos”.