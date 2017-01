Governo finaliza reforma e ampliação do Centro de Ensino de Educação Especial Padre João Mohana

O Governo do Estado está finalizando a reforma de uma escola referência para o ensino de estudantes com Deficiência Intelectual e Transtornos do Espectro Autista em São Luís, o Centro de Ensino de Educação Especial (CEEE) Padre João Mohana, no Vinhais. A escola atende uma média de 150 alunos na faixa etária de 2 a 18 anos, com Estimulação Essencial, Intervenção Pedagógica, Acompanhamento Técnico Pedagógico e Atendimento Educacional Especializado.

A conclusão das obras possibilitará uma estrutura de qualidade para o ensino de crianças e adolescentes autistas desde a Creche, Pré-escola até o Ensino Fundamental Completo. A reforma está sendo realizada pela Secretaria de Estado da Infraestrutura, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação. O prazo de entrega da obra está dentro do cronograma previsto para o início de março.

A promoção de uma educação inclusiva de qualidade é um dos desafios do governo Flávio Dino. “O Governador tem o compromisso de elevar os indicadores educacionais do Maranhão, por isso está trabalhado em ações estratégicas como a reforma dos espaços escolares, valorização do professor, investimentos em ações pedagógicas em todos os níveis e modalidades de ensino e a educação especial inclusiva faz parte desse conjunto, como é o caso do CEEE João Mohana, que está sendo reformado para que disponha de condições adequadas para desenvolver suas atividades”. Destacou o secretário de estado da Educação, Felipe Camarão.

O ano letivo de 2017 vai oferecer uma estrutura de qualidade nas áreas internas e externas do prédio. Como o centro de ensino sofria alagamentos no período chuvoso, a primeira etapa dos serviços incluiu a drenagem interna com a troca de tubulações e drenagem externa com a implantação de galerias de concreto. Também foram concluídas as novas instalações elétricas, novo piso, cobertura com reforma no telhado e forro, instalação de sistema de combate a incêndio, nova cisterna e janelas. As rampas continuam em todas as áreas do prédio para facilitar a mobilidade dos alunos. Novas portas e janelas serão instaladas a partir da próxima semana.

A área foi ampliada, com a nova estrutura inclui a recepção, 23 salas, banheiros para o setor administrativo, banheiros adaptados para as necessidades dos alunos com a instalação de chuveiros, diretoria, secretária, biblioteca, sala de informática, auditório, refeitório, cozinha e Pátio de Atividades. Além disso, também está sendo construído um estacionamento com capacidade para 50 vagas e uma passarela coberta de 104 metros que inicia na entrada até a recepção da escola. A estrutura de salas deve oferecer espaços para pré-triagem, estimulação psicológica, avaliação e diagnóstico do aluno comautismo, recursos, socialização, avaliação fonoaudiológica e serviço social.

Os trabalhos estão concentrados na conclusão da pavimentação e bloquetes e urbanização da área externa que vai contar com o plantio de mudas frutíferasda região, como ata, jambo e manga. Na próxima semana deve iniciar também os serviços de pintura externa. Para finalizar a fachada a engenharia solicitou a remoção da caixa de uma empresa de telefonia móvel que está impedindo a instalação do portão.

Os trabalhos vão além do prédio da escola, a rua que divide o muro da instituição com acesso a Unidade de Pronto Atendimento do Vinhais está recebendo serviços de urbanização com a construção de estacionamento com 70 vagas e de uma praça com preservação das árvores do entorno.

O benefício para a comunidade ainda não foi entregue, mas já foi aprovado por seu Joarez Lima Rodrigues de 75 anos que a poucoprecisou estacionar o carro no meio da rua para realizar o atendimento na UPA com suspeita de Zika. “Infelizmente, tem momentos que a gente não tem onde estacionar. Qualquer hospital ou setor de saúde que não tem estacionamento é complicado. Não tem como ser atendido, onde deixar o carro, às vezes é um negócio mais sério e o negócio pega”, disse Joarez.