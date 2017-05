Governo finaliza a recuperação estrutural do Ginásio Rubem Goulart em São Luís

O Ginásio de Esportes Rubem Goulart, localizado na Av. Kenedy, no Bairro de Fátima, em São Luís, está recebeu os acabamentos finais da recuperação estrutural realizada pelo governo do Estado,por meio da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). Com a entrega, a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel) assume a coordenação do local.

O espaço estava fechado em estado de abandono há 11 anos e os atletas da Ginástica Artística ficaram sem um local adequado para os treinos. Um telhado cheio de goteiras, piso incompleto, rampa para deficientes com rachaduras e os blocos de ventilação no chão faziam parte do cenário encontrado pela Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra).“Quando chegamos aqui ficamos até com medo de entrar, o teto tinha muitas goteiras e apontava que poderia desmoronar, o chão estava completamente corroído por cupim”, descreve a arquiteta, Mirza Galvão.

Com um investimento de R$ 250 mil a estrutura física foi recuperada. O telhado passou por revisão completa, os blocos de ventilação foram reconstruídos. A calçada e as rampas já estão restauradas para possibilitar o acesso de pessoas com deficiência. O piso de madeira foi substituído por uma malha de concreto a pedido da federação maranhense de ginástica. As salas de apoio e os dois banheiros também passaram por revisão, inclusive hidráulica, com instalação de 16 chuveiros. A parte elétrica também recebeu revisão completa. Os serviços foram finalizados esta semana com pintura completa na parte interna e externa.

“Temos investido bastante em equipamentos públicos na área do esporte porque são equipamentos que ajudam a retirar os jovens da criminalidade, do tráfico de drogas, permite que eles se envolvam em atividades saudáveis.O governador é muito sensível a essas questões e tem feito investimento em todas as regiões do Maranhão também nesta área”, enfatizou o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto.

Com a entrega da estrutura física, a Sedel assume a próxima etapa que inclui instalação dos equipamentos para oferecer uma estrutura completa e apropriada para um treinamento de qualidade. “Há tempos esse ginásio estava fechado e agora será equipado com equipamentos novos O Maranhão sempre foi uma grande escola de ginástica e agora á novamente esse espaço reformado. Estamos, assim, atendendo esse clamor, essa reivindicação da comunidade da ginástica. Nós estamos estimulando para que a prática da ginástica seja exercida e ampliada em nosso estado”, disse o secretário de Estado do Esporte e Lazer, Márcio Jardim.

Fundado em 1977, o ginásio recebeu o nome em homenagem ao desportista e professor Rubem Teixeira Goulart. Goulart nasceu em 1920, na cidade de Guimarães, ingressou na Escola Nacional de Educação Física e atuou em diversas modalidades como vôlei, basquete e atletismo. Em 1943 foi um dos principais nomes das Olimpíadas Universitárias defendendo as cores do Fluminense quando foi vice-campeão do decatlo.