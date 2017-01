Governo fará nova entrega de ônibus escolares a 18 municípios maranhenses

O Governo do Maranhão entregará, nesta terça-feira (17), às 9h, no Palácio Henrique de La Rocque, ônibus escolares a 18 municípios maranhenses. Os veículos foram adquiridos em parceria com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e serão doados às prefeituras municipais para atendimento de estudantes da rede pública, residentes na zona rural.

“Essa é mais uma demonstração do compromisso do governador Flávio Dino com a área da Educação e apoio aos municípios. Temos uma grande ação nesta área com o programa ‘Escola Digna’, que inclui a construção e reestruturação de escolas, valorização dos profissionais e também o transporte escolar, que é um direito de todos os estudantes e dever do Estado”, destacou o secretário Felipe Camarão.

Nesta etapa recebem ônibus escolares os municípios de Fernando Falcão, Santana do Maranhão, Bela Vista, Capinzal do Norte, Cururupu, Junco do Maranhão, Pio XII, Arari, São José de Ribamar, São João do Paraíso, Turilândia, São Domingos do Azeitão, Amarante do Maranhão, Fortuna, São Luiz Gonzaga, São Francisco do Maranhão, Turiaçu e Cajapió. Após assinatura do termo de doação, os gestores municipais receberão as chaves dos ônibus, que estão estacionados no pátio do Palácio Henrique de La Rocque.

Em outubro do ano passado, foram entregues 45 ônibus. Com essa nova entrega, já são 64 novos ônibus escolares destinados pelo Governo do Maranhão aos municípios, com investimentos de R$ 11,7 milhões. O ônibus escolar tem capacidade de carga de no mínimo 2.000 kg e comporta 29 estudantes sentados, podendo ser equipado com plataforma elevatória veicular.