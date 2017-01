Governo expande testes do coraçãozinho e pezinho para Maternidade Nossa Senhora da Penha

Mães atendidas pela Maternidade Nossa Senhora da Penha, em São Luís, têm à disposição na unidade, desde quinta-feira (19), os testes do coraçãozinho e do pezinho para detecção precoce de doenças nos recém-nascidos. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), iniciou o treinamento e a implantação desses dois tipos de exames, que fazem parte da triagem neonatal. A maternidade está sob a gestão do Instituto Acqua.

O resultado do teste do coraçãozinho é obtido na hora, enquanto o do teste do pezinho sai em 30 dias. “Ao implementar a triagem neonatal, o Governo do Estado fortalece a rede de cuidados voltada para os recém-nascidos. Mais do que isso, vamos oferecer diagnóstico oportuno, com o acompanhamento do médico pediatra da maternidade”, disse o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula.

Ao longo da última quinta-feira (16), enfermeiros foram capacitados para realizar os testes e dar início aos primeiros atendimentos. Seis pacientes atenderam aos critérios para a realização dos exames. “A partir de hoje, podemos garantir que 100% dos nossos recém-nascidos serão triados para os testes do pezinho e do coraçãozinho”, comemorou Waneska Feitosa, coordenadora de Enfermagem da maternidade.

As mães atendidas recebem orientações sobre a importância desses procedimentos para diagnosticar doenças de origem genética ou que se desenvolveram na gestação. “São conquistas grandiosas que alcançamos. Conseguimos ajudar nossos pacientes a iniciar um eventual tratamento com antecedência, o que evita prejuízos futuros à saúde. Esses exames são procedimentos simples, que não trazem riscos para a criança”, explicou Waneska Feitosa.

Cerca de 90% do quadro de enfermeiros já participou dos treinamentos específicos, que prosseguirão nas próximas duas semanas com os técnicos de Enfermagem. Os profissionais da unidade também serão capacitados, a partir desta segunda-feira (23), para realizar testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites B e C.

Primeiros testes do coraçãozinho

A Maternidade Benedito Leite foi a primeira unidade sob gestão do Acqua, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, a capacitar sua equipe de enfermagem para fazer o teste do coraçãozinho nos bebês que nascem na unidade. O exame previne e, em caso positivo, detecta precocemente se o recém-nascido tem cardiopatia congênita (problema cardíaco que se desenvolve antes do nascimento).

Os treinamentos iniciaram em dezembro do ano passado e a realização regular do teste começou a partir da segunda quinzena de janeiro. Após o procedimento, em caso de suspeita de um problema cardíaco, o bebê é acompanhado pelo médico pediatra da maternidade.

Como funcionam os exames

Feito a partir de 48h após o nascimento até o 30º dia de vida do bebê, o teste do pezinho consiste na análise em laboratório de uma amostra de sangue do recém-nascido. Um pequeno furo é feito no calcanhar da criança para coletar gotas de sangue em papel-filtro. O exame detecta precocemente anormalidades do metabolismo, como a fenilcetonúria (ausência ou diminuição da atividade de uma enzima do fígado), anemia falciforme, hipotireoidismo congênito e fibrose cística (acúmulo de muco nos pulmões e em outras áreas do corpo).

O teste do coraçãozinho detecta cardiopatia congênita em recém-nascidos por meio da monitoração do nível de oxigênio no sangue. O oxímetro, equipamento usado no teste, é instalado no pulso direito e em um dos pés da criança. É necessário que o procedimento seja feito nas primeiras 24 a 48 horas de vida do bebê e é indicado para recém-nascidos acima de 34 semanas de gestação.