Governo está revitalizando espaços públicos em várias cidades do Maranhão

O Governo do Maranhão está realizando obras de manutenção, urbanização e revitalização de praças em várias regiões do Maranhão. Em março, serão iniciadas as obras de revitalização da Praça Central Henrique Leite, no município de Colinas. A intervenção beneficiará, diretamente, 39 mil habitantes que receberão uma área mais equipada e estruturada para o entretenimento, com investimentos do Estado da ordem de R$ 2,1 milhões e prazo de execução de 180 dias.

O projeto da Praça Central Henrique Leite prevê espaços com áreas de lazer para crianças, com a instalação de parque de diversões, academia de ginástica ao ar livre, área para eventos culturais e religiosos valorizando as áreas de convivência da cidade. Toda a estrutura será construída com acessibilidade facilitando a locomoção de pessoas com necessidades especiais.

O piso será reconstruído com material de alta resistência, a iluminação seguirá os padrões de construção moderna com fiação subterrânea aumentando a segurança e valorizando a estética da obra. A área contará, também, com estacionamento para veículos, ponto padronizado para moto táxi, lixeiras e bancos padronizados.

Com a revitalização, crianças, jovens e idosos em Colinas terão novo espaço de relacionamento que possibilitará a integração da comunidade, como as atividades esportivas. Os idosos poderão utilizar a academia ao ar livre, as crianças terão à disposição os parques e os jovens terão espaços para andar de patins e skate.

“Agora, em Colinas,o Governo do Estado tem um projeto belíssimo, um verdadeiro patrimônio para a cidade; as pessoas dessas cidades do interior sempre têm alguma boa história para contar relacionadas a essas praças municipais.Isso ajuda a melhorar a autoestima delas, promove a integração e estimula as relações saudáveis, pois o espaço é frequentados por crianças, jovens e idosos”, afirmou o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto.

Praças

A revitalização de praças tem sido uma forte marca do Governo do Estado. Desde 2015, já foram inauguradas várias praças, quadras esportivas e áreas de lazer no Maranhão. Em São Luís,há o exemplo da Praça da Lagoa e daNauro Machado. No interior do estado, as praças centrais Lula Pereira, no município de Parnarama; e São José, em Matões. O investimento nessas ações chegou a R$ 14 milhões, com 22 intervenções realizadas em São Luís, Imperatriz, Raposa, Timon, Matões e Parnarama.

“São espaços públicos que proporcionammuita alegria à população. Estamos fazendo a urbanização, pavimentação e calçamento ao redor desses equipamentos públicos e temos avançado. Existe um planejamento do governador Flávio Dino de fazer mais praças e revitalizar mais praças em todas as regiões do Maranhão. É um tipo de trabalho que contribui objetivamente para melhorar a vida das pessoas”, enfatizou Clayton Noleto.