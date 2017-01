Governo está finalizando obras de melhoria da mobilidade no campus da Uema

Mais de 80% da pavimentação asfáltica do campus da Universidade Estadual do Maranhão (Uema) está concluída. Logo na entrada da universidade é possível perceber a mudança no cenário. As obras estão melhorando a mobilidade para a circulação da comunidade acadêmica. Os buracos que estavam prejudicando o tráfego de motoristas e pedestres estão desaparecendo com a nova pavimentação asfáltica das ruas. Os serviços para facilitar o deslocamento até a universidade incluem uma operação tapa buraco na Estrada Santa Barbára.

Fazendo o mesmo trajeto de ônibus há dois anos, Gabriela Borges confessa que a estrutura dentro da Uema já está bem melhor. “Nosso problema maior era na parada final. Lá ou era buraco ou era lama, agora isso acabou. Já está mais fácil andar pela universidade”, explicou a estudante do 4º período de Agronomia.

Quem faz o percurso de carro também está sentindo a diferença, inclusive no bolso. “Com tantos buracos eu sempre precisava verificar a suspensão do carro, nos dias de revisão eu já sabia que teria problemas. Que bom que estão fazendo esse serviço aqui para melhorar o tráfego”, disse o estudante universitário Rafael Nogueira.

Para maior celeridade dos serviços, a equipe de trabalho está se dividindo em várias frentes de trabalho, as obras devem ser concluídas até o final de janeiro. Uma equipe atua no calçamento que servirá para pedestres, outra equipe está finalizando o meio-fio e sarjeta e a maior equipe está trabalhando nos serviços de drenagem. Em seguida o trecho onde está sendo feito a drenagem irá receber os serviços de pavimentação com realinhamento da pista.

O investimento para recuperação das ruas do campus da Uema soma R$ 3 milhões. Ao total são 6.650 metros de pavimentação entre vias novas e recuperadas. No ponto final das linhas de ônibus que atendem à comunidade universitária, está sendo implantado piso de concreto que garantirá mais resistência ao pavimento na área onde há maior impacto do trânsito.

Para os pedestres, a circulação entre os prédios também vai ficar mais segura, com o novo passeio que está sendo construído nas laterais das ruas, que passará por todo o campus. Nesta parte dos serviços, serão investidos R$ 485 mil.

Segundo o secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, os investimentos proporcionarão maior comodidade à comunidade acadêmica. “Estamos concluindo as obras da Uema e vamos iniciar na próxima semana as obras de reforma do prédio da Uema Sul, em Imperatriz, que devemos concluir antes do início das aulas atendendo às demandas mais urgentes da comunidade estudantil”, enfatizou o secretário.