Governo envia para a Assembleia criação do programa ‘Mais Alfabetização’

O governador Flávio Dino enviou, nesta -feira (5), à Assembleia Legislativa do Maranhão o Projeto de Lei que cria o programa ‘Mais Alfabetização’. A proposta prevê apoio financeiro aos alunos mais pobres para que possa garantir que eles estejam presentes nas salas de aula.

“Registre-se que uma realidade que corre paralela ao analfabetismo é a situação de extrema pobreza da população local, estando os maiores índices localizados nos municípios de menor IDH”, afirma a mensagem do governador Flávio Dino ao presidente da Assembleia Legislativa, Humberto Coutinho.

A ideia é ampliar a alfabetização da população maranhense, com a oferta específica de turmas para essa finalidade. De acordo com a lei, o Estado vai poder celebrar parcerias com associações para cumprir esse objetivo.

O Projeto de Lei reforça outros esforços do Governo do Maranhão para o combate ao analfabetismo, como os programas “Sim, Eu Posso” e “Brasil Alfabetizado”. Em pouco mais de dois anos de gestão, os dois programas já alfabetizaram 20 mil pessoas.

Escola Digna

O ‘Mais Alfabetização’ vem se somar a outras ações do Escola Digna do governo Flávio Dino. O Governo do Maranhão está entregando 574 escolas reformadas ou totalmente reconstruídas até julho deste ano. Isso significa uma escola nova ou reformada a cada dois dias de gestão.

Até 2018, serão 300 novas escolas entregues, substituindo escolas de taipa, galpões ou outras instalações inadequadas.

O governador afirmou na -feira, durante bate-papo sobre a educação, que vem havendo um esforço para entregar 200 destas novas escolas até o fim deste ano, marcando um recorde em todo o Brasil.