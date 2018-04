Governo envia caminhão com ajuda para prejudicados pela chuva em Tuntum

O Governo do Maranhão preparou nesta sexta-feira (20) mais uma carga de ajuda a moradores prejudicados pelas fortes chuvas que vêm caindo no Maranhão. O caminhão foi abastecido em São Luís para seguir até a cidade de Tuntum.

“A gente está dando continuidade às ações de assistência às famílias afetadas pelas chuvas e hoje estamos enviando mais 4,5 toneladas de cestas, colchões, redes e filtros para atender a população desabrigada e desalojada em Tuntum”, diz o secretário de Desenvolvimento Social, Francisco Oliveira Júnior.

Ele conta que, desde o início das chuvas e a partir do momento em que os municípios decretam estado de calamidade, o Estado tem agido de forma ágil e efetiva.

“A gente consegue atender a comunidade afetada no menor prazo possível. Já foram enviados itens para todas as comunidades que precisam desse tipo de assistência”, acrescenta Oliveira.

Apoio

A assistência do Governo do Maranhão envolve diversas esferas. Além do envio de cestas básicas, água limpa, filtros e outros itens, também foram distribuídas refeições prontas para atender os moradores.

A Defesa Civil está nos municípios fazendo resgates, remoção e outros trabalhos. Profissionais da Força Estadual de Saúde do Maranhão (Fesma) fazem atendimentos para evitar disseminação de doenças típicas de enchentes.

Os bombeiros também estão fazendo o cadastramento de famílias para receber o Cheque Minha Casa. Como as inundações e alagamentos danificaram moradias e muitas famílias perderam bens materiais, além de enviar mantimentos, o Governo do Estado vai conceder cheques no valor de até R$ 5 mil para reconstrução da moradia e compra de eletrodomésticos e móveis. A inclusão no benefício e o valor do cheque vão depender da extensão dos danos.

Serão beneficiadas famílias dos municípios do interior que decretaram situação de emergência, devido a inundações e alagamentos causados pelas fortes chuvas desde abril. Para receber o benefício, o Corpo de Bombeiros, junto à Secretaria Estadual de Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), está fazendo o cadastramento dos beneficiários e a mensuração do valor do cheque. A loja que receber o Cheque Minha Casa terá desconto do ICMS.