Governo entregará mais quatro escolas reformadas e construídas nesta semana

Em continuidade ao cronograma de entrega de prédios escolares construídos, reformados e revitalizados, o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) entregará nessa semana mais quatro unidades escolares nos municípios de Jenipapo dos Vieiras, João Lisboa e Buriticupu.

No município de Jenipapo dos Vieiras será entregue, na -feira (20), o Centro de Ensino Professor Galeno Edgar Brandes – Anexo III. A escola dotada de seis salas de aula, secretaria, sala de professor, biblioteca, laboratório de informática, entre outros espaços. O investimento no valor de R$ 843.195, 30, recursos oriundos do Governo Federal/FNDE e Tesouro Estadual, vai beneficiar a mais de 700 alunos do Ensino Médio.

No município de João Lisboa (bairro mutirão), na -feira (21), será entregue o Centro de Ensino Rio Amazonas – Anexo I, uma das tantas escolas que estavam inacabadas e agora estão sendo concluídas e entregues para as respectivas comunidades escolares. A escola dotada de seis salas de aula, secretaria, sala de professor, biblioteca, laboratório de informática, entre outros espaços. Um investimento de R$ 919.685,58 com recursos do Tesouro Estadual e Governo Federal, a escola vai atender 700 alunos.

Em Buriticupu serão entregues, também na -feira (21), duas escolas construídas por meio do Programa Escola Digna. A primeira é a Escola Municipal Cikelandia, no Assentamento de Cikelandia, beneficiando a 76 alunos. A será a ‘Escola Municipal Amaro Alves’, no Assentamento Vila Parafuso, que beneficiará 74 alunos oriundos de 40 famílias da comunidade.

Os novos prédios, que serão entregues totalmente mobiliados, substituem antigas estruturas de taipa e palha, onde as crianças não tinham as mínimas condições para um bom estudo. Cada uma das escolas tem duas salas de aula, sala de professor, secretaria, banheiros adaptados, espaços para hortas escolares e demais espaços necessários para o bom funcionamento do processo de ensino e aprendizagem.

Além disso, por meio de parceria entre a Secretaria de Estado da Educação (Seduc) e a Secretaria de Estado da Saúde (SEDES), em cada uma das escolas a serem inauguradas em Buriticupu, foi construído um poço artesiano e instalada rede de distribuição de água para todas as casas da comunidade onde a escola está inserida. O investimento para a construção destas duas escolas foi na ordem de R$ 776 mil.

Recorde de entregas

Com estas novas escolas a serem inauguradas, o governo do Maranhão chega a marca histórica de 24 escolas, entre reformadas e construídas, entregues à comunidade escolar, em menos de dois meses. São benefícios que chegam a mais 6,5 mil alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, em 21 municípios de diferentes regiões do estado.

Maior investimento em Educação

Nos últimos dois anos o Governo do Maranhão investiu mais de R$ 800 milhões em todo o programa de reestruturação da educação no estado. Entre as melhorias, estão as reformas e manutenção de prédios escolares, a ampliação da rede de escolas de educação em tempo integral, a construção de escolas dignas e a valorização dos professores.

Até o fim desse semestre, o governo chegará a marca de 574 prédios escolares reformados e revitalizados em dois anos, beneficiando mais de 300 mil estudantes em 199 municípios. Além disso, até o fim deste ano serão entregues 100 escolas dignas em 81 municípios atendendo a mais de 1000 alunos.