Governo entrega urnas do Maranhão Solidário para arrecadação de entidades em São Luís

Nesta quarta-feira (13), o Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), iniciou a entrega de urnas de arrecadação do programa Maranhão Solidário. Com a iniciativa, entidades sociais sem fins lucrativos poderão ser beneficiadas com transferência de 2% da arrecadação do ICMS de compras e serviços realizados no estado.

As primeiras entregas foram feitas em supermercados da capital. Além de São Luís, já foram beneficiadas com as entregas das urnas entidades de Imperatriz, Santa Inês, entre outros. O secretário de Relações Institucionais, Pastor Porto, disse que se trata uma ação fundamental.

“É um programa do Governo do Estado, uma lei estadual que transfere os recursos públicos para as entidades sociais sem fins lucrativos, para isso o cidadão precisa apenas pegar os cupons fiscais e depositar nessas urnas”, afirmou.

Urnas

O Governo do Maranhão vai distribuir urnas para as 200 primeiras entidades cadastradas como beneficiárias do programa.

Iziane Castro, ex-jogadora profissional de basquete e presidente do Instituto que leva o nome dela, falou que o apoio ere o que as instituições estavam precisando: “É uma mão que o Governo oferece para quem quer trabalhar cidadania, desenvolvimento social, integração a garantia de direitos. Quando oferece esse aporte financeiro, não contribui apenas com o desenvolvimento da entidade, mas de todo o estado”.

Programa

Para participar, as entidades sem fins lucrativos precisam ter documentação de registro e funcionamento em dia. Depois, elas devem procurar a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedes) e se cadastrar.

Entre os documentos e condições exigidos para participação no programa, estão o CNPJ ativo há, pelo menos, dois anos, o reconhecimento de utilidade pública municipal e estadual, certidões em dia, diretoria com mandato em vigência e endereço fixo.

De posse dos documentos, o cadastro deve ser realizado na Sedes (Rua das Gardênias, Qd. 01, 25 – Jardim Renascença, São Luís – MA). Uma vez cadastrada, a entidade recebe um login e uma senha para acesso ao site da Secretaria de Estado da Fazenda.

Além da Sedes, todo o suporte e informações para o programa serão prestados pela SRI, por meio do telefone (98) 2108-9133 ou pelo e-mail sri@sri.ma.gov.br.

Colaboração

Para quem quiser doar e ajudar uma instituição, o procedimento é fácil. Basta solicitar o cupom fiscal durante as compras ou após a execução de serviços e depositá-las nas urnas das organizações cadastradas ou entregá-las nos pontos de recolhimento definidos pelas entidades. Serão válidos apenas os cupons sem indicação de CPF ou CNPJ.

O aposentado José de Ribamar Silva Sanches gostou de poder ajudar: “Muito bom porque de qualquer maneira a gente está ajudando as pessoas, fico até satisfeito”.