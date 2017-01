Governo entrega títulos imobiliários a 390 famílias da Cidade Olímpica neste sábado (14)

O Governo do Estado avança no programa de regularização fundiária e garante a 390 famílias da Cidade Olímpica a propriedade de seus imóveis. A solenidade de entrega será conduzida pelo governador Flávio Dino e ocorre neste sábado (14), a partir das 9h, no Estádio Pavão Filho. Com os documentos, os beneficiados terão formalizada a posse e a situação cartorária dos seus imóveis. O programa de regularização imobiliária é coordenado pela Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid) e tem como meta conceder 15 mil títulos até 2018.

“Essa ação importante do governador Flávio Dino vai garantir a segurança para essas famílias que poderão chamar de seu o lugar onde vivem há décadas. É um programa que garante o direito e a dignidade a estas pessoas”, enfatizou a titular da Secid, Flávia Alexandrina Moura. As demandas para regularização foram identificadas pela equipe técnica da Secid a partir de solicitações das próprias comunidades.

A secretária explicou que mais pessoas serão beneficiadas. Estão em processo para concessão dos títulos, famílias dos bairros Jardim Mercês, Zumbi dos Palmares e Residenciais Abdalla I e II, em Paço do Lumiar; na capital, moradores da Cidade Operária e das áreas da Camboa, Liberdade, Fé em Deus e Alemanha, nesses últimos quatro bairros o processo de regularização estava previsto na segunda etapa do PAC Rio Anil. Em Imperatriz, por meio da Secid, foram beneficiadas 800 famílias do povoado Vila Cafeteira.

Todas as atividades do programa de regularização são realizadas em parceria com as associações comunitárias das áreas atendidas. “As lideranças das áreas têm intermediado o contato com os moradores e, assim, fortalecendo o vínculo com as comunidades e facilitado a execução do processo”, explicou Flávia Alexandrina.

Também integram as estratégias do projeto de regularização, reuniões com as comunidades para apresentar e tirar dúvidas sobre o programa.

Moradia garantida

O projeto de regularização fundiária do Governo do Estado é executado em duas etapas, sendo uma voltada para famílias da área rural, que promove a titulação de terras; e outra para zona urbana, formalizando a situação imobiliária. O título de propriedade da área garante uma série de benefícios aos contemplados, sendo uma das mais significativas a condição para venda do imóvel por financiamento bancário.

Por meio do Instituto de Colonização e Terras do Maranhão (Iterma) já foram promovidas ações de regularização fundiária na zona rural de 65 municípios com a emissão de 1.423 títulos de domínio, beneficiando 3.279 famílias. As titulações podem ser individuais ou coletivas, intermediadas por associações de moradores, sindicatos, cooperativas e afins. As ações de regularização da Secid têm como foco a concessão de títulos individuais de propriedade em áreas urbanas.