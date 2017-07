Governo entrega sede da 3ª Companhia do 8º BPM, no Araçagi, nesta sexta-feira (14)

A Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Militar do Maranhão (PMMA) entrega a sede da 3ª Companhia do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), nesta -feira (14), às 9h, no bairro do Araçagi.

A nova companhia está localizada na Avenida dos Marinheiros, na área da MA-203, ao lado da sede do Sesi-Araçagi. “A 3ª Companhia, do 8º Batalhão da Polícia Militar, está apta para a realização do serviço preventivo e atuação na região do Araçagi, Olho d’água e adjacências”, explica o comandante do 8º BPM, o major Fontinelle Torres.

O comandante afirma que a inauguração da nova companhia dá continuidade ao compromisso do Governo do Estado na garantia de segurança pública para o cidadão maranhense

Serviço

O QUÊ: Entrega da 3ªCompanhia do 8° BPM;

QUANDO: Nesta -feira (14), às 9h;

ONDE: No Araçagi.