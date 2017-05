Governo entrega primeiro prédio escolar da rede pública estadual de São João do Caru

O Governo do Estado deu mais um importante passo para elevar os índices sociais de São João do Caru, uma das 30 cidades do plano ‘Mais IDH’. Na tarde desta sexta-feira (12), o governador Flávio Dino esteve no município para inaugurar o Centro de Ensino Professora Conceição Brenha Raposo – primeiro prédio escolar da rede pública estadual. Na ocasião, também foi entregue 1606 fardamentos escolares para os alunos, 05 Arcas das Letras, uma ambulância e 13 títulos de terras.

Primeira escola de ensino médio da história de São João do Caru, o Centro de Ensino Professora Conceição Brenha Raposo possui oito salas de aula, biblioteca, sala de informática e de professores, cozinha e espaço de convivência para atender 600 alunos em três turnos. O novo prédio vai substituir uma estrutura que era cedida pela Prefeitura.

Além do novo prédio escolar, os alunos do ensino médio da cidade ganharam, do Governo do Estado, fardamento escolar completo. Ao todo, foram distribuídos 1606 uniformes. No ano passado, São João do Caru já havia recebido um ônibus para transporte escolar e, desde 2016, mais de 12 mil crianças e jovens são contemplados com o Bolsa Escola, completando um significativo pacote de investimentos na educação do município. O governador Flávio Dino ressaltou que esse pacote de entregas para a cidade dá, aos cidadãos esperança em dias melhores. “A educação é o caminho dos sonhos, especialmente, e essa estrutura ajuda os alunos, a animá-los, estimula-los para o estudo e o trabalho. Eu estou muito feliz de estar aqui fazendo essa entrega depois de tantos anos de espera. Vamos continuar investindo na escola para que ela seja cada vez melhor. Eu tenho certeza que hoje a educação de São João do Caru vive um dia histórico”, enfatizou.

Mariana Bezerra, aluna do 3º ano, disse que se sente mais tranquila com a entrega da escola por saber que agora terá um lugar digno para estudar. “Antes as salas eram mais cheias. Todas as turmas em um só turno, à noite. Agora tem mais professores. tudo isso é bem melhor pra gente que está se preparando. Eu me sinto realmente feliz e aliviada”, destacou.

Apoio aos agricultores

A passagem do governador por São João do Caru marcou também a entrega de 05 kits do programa ‘Arca das Letras’, que contém uma mini biblioteca móvel e livros que promovem o acesso à leitura nas comunidades rurais para atender famílias de agricultores familiares.

Durante a solenidade, o governador Flávio Dino realizou a entrega de 13 títulos de terra para produtores de São João do Caru. Com isso, a partir de agora, os agricultores terão segurança jurídica com a posse da propriedade em mãos, e o acesso às políticas de fomento ao desenvolvimento da produção será facilitado.