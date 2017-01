O Governo do Estado entregou, essa semana, a sexta unidade prisional do seu cronograma de obras, proposto pela nova gestão, para reestruturação do Sistema Penitenciário do Maranhão. O presídio, ampliado e reformado, fica situado na cidade de Codó-MA, distante 296 km de São Luís-MA, e tem capacidade para 160 internos custodiados pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). Com a entrega de mais esta unidade carcerária, sobe para 1.167 o número de novas vagas abertas no Estado.

“A gestão prisional tem recebido todo o apoio necessário do Governo para reformar, ampliar e construir novas unidades prisionais. Em um intervalo de seis meses, entregamos cinco novos presídios; e agora começa a funcionar plenamente o presídio de Codó, com excelentes instalações. O compromisso do governador Flávio Dino sempre foi o de que o detento precisa de espaço para trabalhar, estudar, e cumprir sua pena com dignidade; e é isso que tem sido cumprido”, destacou o secretário Murilo Andrade de Oliveira.

Com 20 celas espaçosas, cada uma com capacidade para 8 vagas, o novo presídio de Codó dispõe de solário (banho de sol); cozinha; refeitório; parlatórios; alojamentos masculino e feminino; permanência (recepção); espaço para espera de visitantes; duas salas de aula; espaço para oficinas de trabalho; e um albergue, com capacidade para 18 internos do regime semiaberto. Também foram construídas três guaritas na unidade prisional. “Entregamos uma unidade ampla e segura”, acrescentou o titular da Seap.

Localizado em um terreno de 4.619,79 m², a nova Unidade Prisional de Ressocialização (UPR) de Codó, como é chamada tecnicamente, possui 2.222,16 m² de área construída. Nela foram investidos pouco mais de R$ 3,7 milhões, verba oriunda de parceria do Governo do Estado com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com a entrega do sexto presídio, a gestão prisional alcança 63% de sua meta de vagas entregues, cujo total proposto foi de 1.840 novas vagas para o Maranhão.

“Entre setembro de 2015 e fevereiro de 2016, entregamos as unidades prisionais de Açailândia, Balsas, Imperatriz, Pedreiras e Pinheiro. O Governo tem investido forte na segurança pública e, com o aumento no número de prisões, o sistema carcerário doe estado tem recebido um número considerável de presos, daí a importância de abrir novas vagas no interior, e descentralizar a população carcerária da capital. Isso tem sido alcançado gradativamente, e com muita responsabilidade”, acrescentou Murilo Andrade.

Para completar o cronograma de obras no sistema carcerário do estado, a Seap segue com a construção das unidades prisionais nas cidades de Timon (306 novas vagas), e São Luiz Gonzaga (312 novas vagas). Além da planilha inicial, a gestão deu início ao processo de licitação para a construção, nos próximos anos, de uma nova unidade prisional, ao lado do Complexo Penitenciário São Luís, com capacidade para 682 novas vagas, e novos espaços para salas de aula, cursos profissionalizantes, e oficinas de trabalho para os internos.