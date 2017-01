Governo entrega nova viatura para atividades da Polícia Militar em Vitorino Freire

O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP) entregou, nesta segunda–feira (2), uma nova viatura da Unidade Táticas das Cidades (UTC) para atividades no município de Vitorino Freire. O veículo modelo Renault Duster também atenderá a demandas nas cidades de Altamira e Olho d’Água das Cunhas visando uma resposta mais rápida nas operações de combate à criminalidade na região.

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, o Governo do Estado está realizando a inclusão, gradativa, de viaturas no serviço de combate a criminalidade, no interior do Maranhão, reforçando o policiamento ostensivo e garantindo mais segurança ao cidadão.

Com essa entrega, aumenta para três o número de Unidades Táticas das Cidades (UTC) entregues em menos de 10 dias pela SSP. Ao final de dezembro, o Governo do Estado entregou novas viaturas nas cidades de Coelho Neto e Peritoró, como parte de um projeto que está elevando o número de equipamentos, incluindo armamentos de ponta que estão sendo utilizados pela Polícia Militar do Maranhão (PMMA). A iniciativa, segundo Jefferson Portela, está proporcionando o aprimoramento dos serviços.

Estiveram presentes na solenidade de entrega da viatura, o comandante-geral da PMMA, coronel Frederico Pereira; a prefeita de Vitorino Freire, Luana Bringel; o deputado federal Juscelino Filho; o comandante do 15º Batalhão da Polícia Militar, tenente coronel Jurandy, além de oficiais e praças que atuam na região.