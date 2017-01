Governo entrega mais duas viaturas da UTC aos municípios maranhenses

A Secretaria de Segurança Pública (SSP), por meio da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), entregou, na segunda-feira (2), mais duas novas viatura da Unidade Tática das Cidades (UTC), nos municípios de Vitorino Freire e Morros.

O veículo de Vitorino Freire, modelo Renault Duster, vai atender, também, demandas dos municípios de Altamira e Olho d’Água das Cunhas. A meta é incrementar os serviços de combate a criminalidade nas operações na área do 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Em Morros, o secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela, e o comandante da PMMA, coronel Frederico Pereira, entregaram a segunda viatura que irá atuar, também, nas cidades de Rosário, Bacabeira, Morros, Axixá, Icatu e Cachoeira Grande, municípios esses pertencentes à área da 7ª Companhia da Polícia Militar.

De acordo com Jefferson Portela, o Governo do Estado está realizando a inclusão, gradativa, de viaturas no serviço de combate a criminalidade, no interior do Maranhão, reforçando o policiamento ostensivo e garantindo mais segurança ao cidadão.

Com essa entrega, aumenta para três o número de Unidades Táticas das Cidades (UTC) entregues em menos de dez dias. Ao final de dezembro, o Governo do Estado entregou novas viaturas nas cidades de Coelho Neto e Peritoró, como parte de um projeto que está elevando o número de equipamentos, incluindo armamentos de ponta que estão sendo utilizados pela Polícia Militar do Maranhão (PMMA). A iniciativa, segundo Jefferson Portela, está proporcionando o aprimoramento dos serviços.

Também estiveram presentes na entrega das novas viaturas, os comandantes do 15º Batalhão da Polícia Militar, tenente-coronel Jurandy Braga; da 7ª Companhia Independente, major Zadock Penha Costa Góis Junior; do Policiamento de Área do Interior 7 (CPAI-7), coronel Laércio Ozório Bueno; além do deputado federal Juscelino Filho, oficiais e praças que atuam na região e prefeitos das cidades beneficiadas.