A Secretaria de Estado de Educação (Seduc) entregou, na segunda-feira (16), um kit esportivo para o Anexo C.E. Jardim São Cristóvão, escola da Rede Estadual de Ensino, no bairro Jardim São Cristóvão, em São Luís. O kit é composto por bolas de handebol, vôlei, basquete, futebol, redes de vôlei, futebol, handebol/futsal, dominó, colete de jogos, mini traves de futebol, arcos, cones, entre outros itens que vão incrementar as aulas de educação física e a prática esportiva na escola.

Os equipamentos esportivos, segundo o diretor-geral da escola, Roberval Menezes, eram muito aguardados. “Hoje nós estamos vendo a concretização desse sonho. Esse material vai ser fundamental para a realização das atividades esportivas na escola”. A distribuição dos kits esportivos nas escolas da rede estadual começou no ano passado e faz parte das ações em prol da melhoria da qualidade da educação pública no Maranhão. Até agora, 65 escolas já receberam o material beneficiando milhares de estudantes que, agora, encontram mais estímulo para fazerem as atividades físicas.

Raimundo Furtado, técnico da Seduc, representou o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, na entrega do kit. Ele disse que o governador Flávio Dino e o secretário Felipe Camarão estão se empenhando na melhoria das condições de ensino no Maranhão, incluindo a prática esportiva em todas as escolas da rede estadual. “É para que os alunos tenham mais estímulo para praticar o esporte, que tem um papel importante na formação deles”, destacou.

O evento contou com a participação de professores, alunos e servidores da escola. O professor de Educação Física, Leandro Ribeiro, destacou a importância de receber esse material. “Era complicado fazer aula prática sem material, porque não havia motivação para os alunos. Agora, teremos o que é necessário para melhorar a qualidade das aulas”, disse.

Para comemorar o recebimento do material, houve apresentação do grupo de capoeira formado por estudantes da escola. “Esse material vai fazer muita diferença na hora das aulas de educação física, nos treinos de futsal e tantas outras atividades esportivas. Os alunos vão ter mais interesse em fazer as atividades e a gente sabe que esporte é um dos caminhos importantes para livrar os jovens das drogas”, disse Igor Luís, do grupo de capoeira do C.E. Jardim São Cristóvão.