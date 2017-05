Governo entrega Iema Couros para fortalecimento do setor produtivo em Ribeirãozinho

O Governo do Estado, visando fomentar um dos maiores polos coureiros do Norte/Nordeste, inaugurou, na sexta-feira (5), o Iema Couros em Ribeirãozinho, cidade localizada a 35km de Imperatriz.

A iniciativa faz parte do adensamento da cadeia do couro, coordenada pela Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Energia (Seinc), em parceria com a Secretaria da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti).

Ribeirãozinho possui quatro curtumes que, juntos, somam mais de 1.500 postos de trabalho mas que esbarrava em um problema antigo: formação de mão de obra qualificada para atender o setor.

No Iema serão ofertados cursos na área de beneficiamento de couro, na modalidade Formação Inicial Continuada (FIC), com apoio do Sindicato das Indústrias de Curtimento de Couros e Peles (SindiCouros).

O novo prédio abriga salas de aulas, com banheiros e bebedouros e capacidade para atender 300 novos alunos, tendo turmas distribuídas nos turnos da manhã, tarde e noite.

O instituto, que funcionava em um prédio provisório, formou mais de 80 alunos na especialidade de confeccionador de artefatos em couro. Durante a entrega do novo prédio, mais 77 alunos receberam certificados.

A proposta é que os alunos capacitados possam abrir cooperativas e pequenos negócios e comecem a colocar em prática o que aprenderam. “Com estas ações, avançamos o adensamento da cadeia do couro e estamos mudando a realidade da população de Ribeirãozinho, que tem um importante instrumento de qualificação profissional”, afirmou o secretário da Indústria, Comércio e Energia, Simplício Araújo.

Unidade móvel

Para reforçar a profissionalização dos moradores a Seinc, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), implantou uma unidade móvel de couro e calçados. Sessenta e quatro alunos, que já haviam passado pelo Iema Couro, tiveram a oportunidade de aprofundar o conhecimento na área.

I Feira do Couro

Durante a entrega do Iema, o secretário Simplício Araújo anunciou a realização da I Feira do Couro, que acontecerá de 25 a 27 de maio em Ribeirãozinho. A proposta é expor todo o material produzido pelos alunos e ofertar, por meio das instituições bancárias, linhas de crédito especiais, fomentado o empreendedorismo local.