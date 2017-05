Governo entrega escola reformada por mão-de-obra carcerária, em São Luís

O Governo do Estado inaugurará, na próxima terça-feira (2), a Unidade Integrada João Paulo II, escola da rede pública estadual de ensino reformada com mão de obra carcerária. A ação faz parte do Projeto ‘Mutirão da Liberdade’, resultado de parceria entre as Secretarias de Estado da Administração Penitenciária (Seap) e da Educação (Seduc). Ao todo, 1.020 matriculados na escola serão beneficiados. Localizada no bairro Turu, em São Luís, a U.I. João Paulo II é a primeira instituição de ensino a ser beneficiada com o Mutirão. Ao todo, 40 internos do Complexo Penitenciário São Luís fizeram os serviços de manutenção e reparo estrutural da unidade escolar.

Foram realizados serviços de reboco, pintura, recuperação da cobertura, revisão elétrica e hidráulica nas salas de aula, banheiros, corredores e setores administrativos e na fachada da escola. A quadra poliesportiva também foi completamente revitalizada, após pintura e recuperação da cobertura e dos equipamentos de esporte.

De acordo com gestora geral da Unidade Integrada, Ilma Moura, a última reforma geral na escola foi realizada em 1998. Em 2014, a comunidade escolar foi remanejada para outro prédio para que a escola fosse reformada, contudo, foram realizados somente reparos nas instalações elétricas e no telhado.

Ressocialização

A iniciativa no intuito de melhorar a estrutura física do colégio utilizando mão-de-obra carcerária coopera não somente com a revitalização da unidade de ensino, mas também fortalece as ações de reinserção social de internos do Sistema Penitenciário do Maranhão, uma das políticas prioritárias do Governo do Estado.