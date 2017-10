Governo entrega asfalto novo e anuncia obras em cinco cidades nesta sexta (6)

As cidades de Fortaleza dos Nogueiras, São Raimundo das Mangabeiras, Loreto, Riachão e São Félix de Balsas recebem, nesta sexta-feira (6), um total de 25 quilômetros de vias renovadas por meio do Programa Mais Asfalto.

O Mais Asfalto é uma ação do Governo do Estado em parceria com as prefeituras para recuperação de ruas e avenidas em todos os municípios maranhenses. A agenda do Governo na sexta inclui ainda ações de saneamento básico, saúde e cultura.

Cada um dos municípios contemplados vai receber cerca de cinco quilômetros de asfalto novo, por meio de serviços de terraplanagem, recapeamento e pavimentação asfáltica. Para as melhorias, cada cidade recebe investimentos de R$ 1 milhão.

A agenda inicia com entrega de vias recuperadas em Fortaleza dos Nogueiras, a partir das 9h. Acompanhado de comitiva de secretários, o governador Flávio Dino segue em visita a um projeto da congregação de freiras da cidade.

Em São Raimundo das Mangabeiras, o governador assina ordem de serviço para início das ações do Mais Asfalto na cidade, a partir das 10 horas.

Ainda em São Raimundo das Mangabeiras, Flávio Dino assina ordens de serviço para instalação de três Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água (SSAA) que beneficiam os povoados Onça e Vale Verde e o Campus do Instituto Federal do Maranhão (IFMA).

O SSAA, parte do Programa Água para Todos, utiliza poços artesianos e redes de distribuição por meio de caixas d’água e ligações domiciliares para levar água potável a comunidades isoladas.

“Com isso, o governador Flávio Dino garante água de qualidade e promove o resgate da cidadania destas populações antes esquecidas”, destaca o secretário de Estado de Agricultura Familiar (SAF), Adelmo Soares.

Em Loreto, Flávio Dino lança edital de licitação para construção de um sistema de abastecimento de água na cidade. A solenidade começa às 11h30 com a presença de secretários de Estado e autoridades locais.

Durante o evento, Dino também assina convênio entre o Governo e a prefeitura para construção do Hospital Municipal Manu Costa, e ordem de serviço para início das ações do Mais Asfalto no município.

Em São Félix de Balsas, também haverá assinatura da ordem de serviço para obras do Mais Asfalto, às 14 horas. Encerrando a agenda, o governador Flávio Dino estará em Riachão, às 16h, onde entrega outros cinco quilômetros de pavimentação asfáltica.

“O Mais Asfalto se amplia a mais comunidades, muitas onde a pavimentação nunca chegou, e garante a essas populações melhores condições de tráfego. O acesso adequado representa desenvolvimento local, crescimento da renda das pessoas e mais possibilidades de emprego. O programa avança levando asfalto para todo o Maranhão”, afirma o secretário de Estado de Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto.

Impulso à cultura e turismo

Ainda na agenda de São Félix de Balsas, o governador assina ordem de serviço para obras de melhoria ao acesso do Complexo Poço Azul e Encanto Azul. Serão revitalizados 20 quilômetros de trajeto. As obras partem do quilômetro 12 da MA-334, sendo 15 quilômetros até o Poço Azul e outros cinco quilômetros até o Encanto Azul.

Coordenados pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Sectur), os complexos integram o Polo Turístico da Chapada das Mesas, um dos mais importantes do Maranhão, juntamente com os polos São Luís e Lençóis Maranhenses.

“A melhoria de acesso vai agregar mais conforto e rapidez a esses importantes atrativos, aumentando o fluxo de visitantes até o local e promovendo desenvolvimento do comércio local com a geração de mais emprego e aumento da renda”, avalia o titular da Sectur, Diego Galdino.