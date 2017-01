Governo encerra credenciamento para o circuito carnavalesco de 2017 com mais de 250 inscritos

Foi encerrado nesta semana o prazo para grupos, bandas, agremiações carnavalescas e outros profissionais da cultura interessados em habilitar propostas de atividades artísticas e culturais para a programação do “Carnaval de Todos” 2017, realizado pelo Governo do Maranhão por meio da Secretaria de Estado da Culturae Turismo (Sectur). Nos 10 dias em que o processo esteve aberto, 285 propostas foram inscritas, entre bandas, shows, agremiações carnavalescas, manifestações culturais, populares e tradicionais.

Para a secretária adjunta de Cultura, Vanessa Leite, a participação foi muito significativa e vai proporcionar uma programação carnavalesca bastante diversificada. “Este foi um processo transparente, democrático e prático, Conseguimos a adesão das manifestações, que certamente irão enriquecer a nossa folia momesca”, afirma Vanessa Leite.

Depois de inscritas, as propostas passm por um processo de habilitação conforme as exigências do edital. As propostas habilitadas não estão necessariamente assegurada da participação no Carnaval 2017. Além da habilitação, serão considerados o perfil das tradições carnavalescas regionais e o orçamento destinado ao evento.

A Sectur contabilizou 285 credenciamentos, somando 30 blocos alternativos, 9 blocos afro, 13 blocos organizados, 9 escolas de samba, 138 shows, 47 tambores de crioula, 25 blocos tradicionais, 6 tribos de índio, 5 trupes de samba e 3 turmas de samba.

O resultado, previsto para o dia 31 de janeiro, será divulgado no Diário Oficial do Estado e estará disponível no site www.sectur.ma.gov.br e na sede da Sectur, situada na Rua Portugal, nº 303, Centro, São Luís – MA.