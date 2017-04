Governo e UFMA firmam parceria para a realização do 40º Festival Guarnicê de Cinema

O governador Flávio Dino e a reitora da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), Nair Portela, estiveram reunidos na tarde desta segunda-feira (17) com o objetivo de definir a parceria do Governo para a realização da 40ª edição do Festival Guarnicê de Cinema. Pelo terceiro ano consecutivo, o Estado dará total apoio na realização do segundo maior evento coordenado por uma universidade e o quarto mais antigo do Brasil destinado ao fomento da área do audiovisual.

O Festival Guarnicê de Cinema é um dos mais tradicionais do Brasil e, em sua 40ª edição, receberá, mais uma vez, apoio do Governo do Estado. O calendário cultural e turístico da cidade de São Luís será movimentado de 2 a 10 de junho de 2017 por um grande elenco de cineastas, produtores, atores, atrizes, técnicos e um grande público estimado em mais de dez mil cinéfilos de todas as idades.

Durante a reunião, o governador Flávio Dino destacou que existe hoje, no Maranhão, “um trabalho consistente na área do audiovisual”, e citou iniciativas como o lançamento de editais e a abertura da Escola de Cinema. “Por isso celebramos mais uma vez a parceria com a UFMA para que o Festival ocorra no mês de junho. Tenho certeza que será um grande sucesso, com uma ótima programação”, enfatizou.

Além de fomentar as políticas audiovisuais, de acordo com Flávio Dino, o Guarnicê “impulsiona a economia local, estimula o turismo, a cultura, as pessoas a conhecer o Centro Histórico mais bonito do Brasil”, e é por isso que o Governo do Estado vai estar presente e apoiando financeiramente, com logística, para que o festival seja mais uma vez um grande sucesso.

De um total de quase 400 filmes inscritos na 40ª edição do Guarnicê, 37 filmes, entre curtas e longas-metragens, foram selecionados para competirem. A reitora da UFMA levou a proposta de parceria para o Governo com o objetivo de obter apoio no desenvolvimento da área audiovisual no Maranhão. “O Governo do Estado é um grande parceiro neste evento”, pontuou Nair Portela.

A reitora enfatizou ainda que a o Festival Guarnicê de Cinema é um importante evento da cultura maranhense e brasileira e, em sua 40ª edição, terá um aumento de dois dias em relação às outras edições, o que possibilitará a realização de mais oficinas, mais projeção e participação da população. “E o Governo do Estado entrou afirmando sua parceria e colaborando muito com a UFMA para a realização deste grande evento”, sublinhou Nair Portela.

O secretário de Cultura e Turismo, Diego Galdino, disse que desde o primeiro ano da atual gestão o Governo está apoiando o festival e em 2017 não será diferente. “A gente procura investir na cultura, nesse festival que é importante junto com a política do audiovisual. Estamos avançando no Governo Flávio Dino em todos os aspectos de projetos culturais. E o audiovisual é um dos que mais cresceu”, realçou.

Para Galdino, o Guarnicê vai proporcionar a visita de vários turistas e geração de emprego e renda no período que antecede o São João, “então nós apoiamos e continuaremos a apoiar no que for possível para garantir a essência do festival e que ele se perpetue por vários anos”.

Também participaram da reunião a pró-reitora de Extensão, Cultura e Empreendedorismo da UFMA, Dorlene Aquino, a diretora do Departamento de Assuntos Culturais (DAC) e coordenadora geral do Festival Guarnicê de Cinema, Fernanda Santos Pinheiro, e o diretor da Divisão de Atividades Audiovisuais, Saulo Simões da Silva.