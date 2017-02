Governo e Prefeitura de São Luís recuperam vias de acesso à Avenida dos Franceses

Asfalto renovado, nova sinalização e alterações na circulação de veículos tornaram o trânsito mais rápido e seguro na Avenida dos Franceses. As modificações fazem parte da parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís. O trecho já revitalizado vai da Vila Palmeira até o São Cristóvão. Nessa área, o trabalho em parceria teve a primeira etapa no início de 2016, com o novo traçado da rotatória no cruzamento com a Avenida Guajajaras, perto do aeroporto. Em dezembro, com a conclusão deste novo trecho até a Vila Palmeira, a circulação de veículos também foi modificada no acesso à Avenida dos Africanos.

As alterações no trânsito incluíram nova sinalização, com a instalação de semáforo e novas faixas de pedestres, além da completa revitalização asfáltica. As modificações foram projetadas pela Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) e executadas em parceria com a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) e a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp). Para a dona de casa Isabel Reis, as obras são excelentes e facilitam o seu dia a dia. “Está mais fácil agora para atravessar, a pista está boa, ficou bem melhor”, constata ela.

O comerciante Benedito Vieira, que tem um mercado na Avenida dos Franceses há quarenta anos, também reconhece os benefícios da obra. “Agora está bem melhor, não tem mais os buracos, colocaram faixa de pedestre aqui perto, ficou mais seguro”, diz. Para o motorista do transporte alternativo Henrique Ferreira, a qualidade da pavimentação faz toda a diferença no serviço. “Antes estava cheio de buracos, os veículos tinham problemas na suspensão o tempo todo, agora com certeza está bem melhor, sinalizada, e tornando tudo mais fácil para todo mundo”, assegura.

O secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto, ressaltou a importância dessa união entre Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís para que a população seja beneficiada. “O trabalho em conjunto nos permite ter um alcance maior das necessidades dos moradores e nos dá condições para levar mais qualidade de vida a todos. Esse é um elemento essencial na gestão do governador Flávio Dino e continuaremos agindo em parceria”, afirma.

Com a obra, segundo ressaltou o secretário municipal de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo, houve melhorias na mobilidade. “A Avenida dos Franceses estava com a pavimentação ressecada e deformada, comprometendo a mobilidade, segurança, acessibilidade e tempo de percurso dos motoristas que trafegam pelo local. Com a recuperação da pavimentação se resgatou um menor tempo de percurso; a pavimentação deu conforto a trafegabilidade e melhorou a mobilidade”, destacou o Antônio Araújo. “A obra permitiu ainda melhor escoamento da via de entrada e saída da cidade”, completou o secretário.