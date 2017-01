Governo e Prefeitura de Paço do Lumiar iniciam campanha de combate ao Aedes

A união de esforços entre Estado e Municípios no combate ao mosquito Aedes aegypti segue firme e constante. Na manhã desta sexta-feira (13), o município de Paço do Lumiar lançou a campanha ‘Mutirão da limpeza: sem sujeira e sem mosquito’. Na Praça do Viva Maiobão, autoridades estaduais, municipais, Exército, Polícia Militar, agentes de endemias e de limpeza se reuniram para dar o pontapé inicial à política de enfrentamento contra as arboviroses transmitidas pelo Aedes: dengue, chikungunya e zika vírus.

O secretário de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, representando o governador Flávio Dino no evento, destacou uma das principais diretrizes do Governo, que é caminhar de mãos dadas com todos os prefeitos. “O município de Paço do Lumiar saiu na frente no combate ao mosquito Aedes aegypti ao lançar esta campanha de impacto forte que vai retirar toda a sujeira das ruas e lixões. O Governo está do lado de quem luta pela saúde dos maranhenses e executa grandes ações conjuntas para a população”, afirmou o secretário.

O secretário adjunto da Política de Atenção Primária e Vigilância em Saúde da SES, Marcelo Rosa, afirmou que as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti são os maiores problemas de saúde pública enfrentados em todo o país e os mutirões de limpeza representam uma ação de grande valia no combate ao mosquito. “Graças aos investimentos feitos pelo Governo, fomos exitosos nas ações realizadas em 2015 e 2016, agora em 2017 vamos continuar firmes com o plano de combate ao mosquito. No caso de Paço do Lumiar, os olhos se voltam para cá devido ao elevado número de lixões, por isso, o mutirão precisa ser intensificado para extinguir de forma definitiva a proliferação do Aedes. É preciso agir rápido para, quando chegar o período chuvoso mais intenso, já tenhamos retirado a maior parte de lixo das ruas do município luminense”, disse Marcelo Rosa.

O prefeito do município, Domingos Dutra, ressaltou que o Governo de mãos dadas com a prefeitura só reforça o compromisso do governador com todas as localidades do estado, independente de partido ou alianças. “Estamos juntos por um bem maior, a saúde do povo luminense. Aqui, o trabalho anda junto e o mosquito não terá vez na minha gestão. Reduzir casos das arboviroses é prioridade do meu governo durante todos os quatro anos”, afirmou Dutra.

Prevenção

Mais de 100 agentes de endemias e 50 agentes de limpeza participaram da primeira ação do mutirão de limpeza nesta manhã. Durante 40 dias, as equipes se revezarão para manter a constância da limpeza nas ruas, eliminando possíveis criadouros. O secretário municipal de Saúde de Paço do Lumiar, Raimundo Cutrim, reforçou que, para o combate às doenças causadas pelo Aedes é necessária a conscientização dos moradores, mas que, desde já, a prefeitura inicia os trabalhos de limpeza com o apoio dos agentes de limpeza.

A moradora Keila de Fátima Sousa já aderiu ao mutirão de limpeza e se mantém vigilante com os quintais dos vizinhos. “Já tive zika vírus e até sinto um pouco de dor. Não quero nunca mais passar por aquilo novamente, assim, não deixo acumular água em nenhum recipiente da minha casa e ainda fico olhando os quintais de uns vizinhos próximos para saber se está tudo limpo por lá”, relatou Keila de Fátima.

Visitas domiciliares

Desde o início desta semana, equipes de agentes do Programa Estadual da Dengue percorrem as ruas do município de Paço do Lumiar para combater o vetor transmissor das arboviroses. Em média, 1.300 casas foram visitadas fornecendo orientações preventivas e extinguindo os criadouros do mosquito.

O agente de saúde Ângelo Abenante afirma que caixas d’água e depósitos de plástico ainda são os principais focos de mosquito encontrados nas casas. “O morador precisa cobrir as caixas d’água e desapegar de recipientes que acumulam de forma rápida e fácil água, chamando o mosquito para dentro de casa. É um problema de saúde pública que precisa da ajuda de toda população”, explicou o agente.