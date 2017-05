Governo e prefeitura de Paço do Lumiar firmam termo de cooperação pela melhoria da educação

O Governo do Maranhão, por meio da Secretária de Estado da Educação (Seduc), e a Prefeitura de Paço do Lumiar assinaram, nesta -feira (8), um Termo de Cooperação Mútua que permite a permuta de professores pertencentes à rede de educação do Estado e do município de Paço do Lumiar e prevê outras ações com o objetivo de fortalecer a educação pública, no âmbito do Estado. A medida visa sanar com rapidez carências de docentes em escolas públicas, nas redes de ensino.

Paço do Lumiar é o segundo município da região metropolitana a assinar o termo de cooperação, já assinado com São Luís. O intercâmbio entre os profissionais se dará conforme a necessidade das duas redes, visando melhorar a prestação de serviços educacionais em escolas da rede pública, quer sejam estaduais ou da rede municipal.

De acordo com o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, o Governo do Maranhão tem firmado importantes parcerias com os municípios maranhenses por compreender que o trabalho em Regime de Colaboração contribuirá para a melhoria dos índices educacionais no estado. “A assinatura desse documento oficializa a cooperação mútua, dando garantias tanto para as duas redes educacionais, quanto para os profissionais que futuramente necessitem fazer esse intercâmbio. O governador Flavio Dino determinou que buscássemos parcerias, por compreender que educação não se faz de maneira isolada. O termo de cooperação na área da educação oficializa parcerias importantes para o desenvolvimento do trabalho pela nossa população, alunos e educadores. Estamos sempre disponíveis ao diálogo e para encontrar soluções para as questões da educação”, pontuou o secretário Felipe Camarão.

O prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, afirma que o município recebe a parceria de forma positiva e apoia mais essa ação do governador Flávio Dino para valorizar a educação, unificando as ações de educação do município e Estado. “Estamos em uma região metropolitana, então temos que enxergar as ações de educação no conjunto. Essa parceria é boa para Paço, um município sofrido por gestões desastrosas, e também creio que seja bem vinda para o Estado. São ações benéficas, porque além do aspecto humano, tratamos também de infraestrutura das nossas escolas, nossas quadras, pois vemos a educação de forma integral. E já que vivemos uma crise, mais que necessário que tenhamos parcerias que aperfeiçoem os recursos materiais e humanos”, destacou Dutra.