Governo e prefeitura de Coelho Neto firmam parceria para a recuperação da MA-034 e investimentos na saúde 

O governador Flávio Dino e o prefeito de Coelho Neto, Américo de Sousa, discutiram parcerias conjuntas entre o Governo do Estado e a Prefeitura, na tarde desta terça-feira (24), em reunião realizada no Palácio dos Leões. Na pauta do encontro, a recuperação da MA-034 e compromissos na área da saúde, como a recuperação do Hospital Municipal e a aquisição de uma ambulância para atender Coelho Neto.

Desde o fim das eleições de 2016, o governador Flávio Dino tem se reunido, permanentemente, com prefeitos para ouvir as demandas específicas de cada município e pactuar parcerias e ações convergentes com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população maranhense. “Nós viemos pedir a parceria do Governo do Estado para o município de Coelho Neto. Nós encontramos a cidade muito sucateada e saímos daqui mais uma vez com a garantia do governador de já, efetivamente, ajudar o nosso município”, ressaltou o prefeito.

Américo de Sousa explicou que o Governo do Estado vai iniciar a recuperação da MA-034, do povoado Descanso até Coelho Neto, já nos próximos dias, inclusive com a inclusão do trecho que passa dentro do município. “O governador Flávio Dino já conversou com o secretário Clayton Noleto para o serviço nesta importante estrada começar já na semana que vem”, pontuou.

O governador e o prefeito discutiram ainda melhorias para a área da saúde do município. Américo de Sousa informou que o Governo do Estado se comprometeu a adquirir uma ambulância para Coelho Neto e irá ajudar na restauração do Hospital Municipal. “No caso do hospital, estamos fazendo um processo de desapropriação e, tão logo, o governador já assumiu o compromisso de ajudar no processo de recuperação”, relatou Américo.

A reunião foi acompanhada pelos secretários Marcelo Tavares (Casa Civil) e Márcio Jerry (Comunicação Social e Assuntos Políticos); e pelo deputado estadual Rafael Leitoa.