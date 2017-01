Governo e pesquisadores da UERJ discutem projeto na área da ciência e tecnologia para o Maranhão

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), Jhonatan Almada, recebeu, na manhã desta quinta-feira (19), os professores Luiz Fernando de Paula e Elias Jabbour, da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Os professores deverão auxiliar a equipe da Secti na construção do projeto ‘Ignácio Rangel – Desafios para o desenvolvimento’ e em outros projetos da Secretaria como a criação do Plano Decenal de Ciência e Tecnologia. A reunião contou com as presenças do professor Raimundo Palhano e do secretário adjunto de Estado da Educação (Seduc), Danilo Moreira.

“Estes professores são grandes pesquisadores que irão participar da concepção e da seleção que será realizada por intermédio do edital da Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Tecnológico do Maranhão (Fapema). O objetivo do edital é atrair professores recém-doutores para o Estado, na ótica de discutir o desenvolvimento e de pensar caminhos e soluções para resolver os principais gargalos que existem tanto no Maranhão, quanto no Brasil”, disse Jhonatan Almada.

A chamada pública deve ser lançada em fevereiro. Os recém-doutores selecionados de todo o Brasil irão atuar nas Universidades Estadual e Federal do Maranhão e na Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UemaSul). Como resultado do trabalho, os participantes deverão apresentar três seminários parciais, 30 artigos científicos, 15 relatórios de pesquisa e dois livros coletivos reunindo os resultados das pesquisas, além de um seminário final reunindo as experiências alcançadas no projeto.

Homenagem

O projeto homenageia Ignácio Rangel, que é um maranhense consagrado nacionalmente no âmbito da economia e que poderá inspirar as pesquisas e produções desses recém-doutores. O projeto terá a duração de 12 meses e os participantes receberão uma bolsa da Fapema. Os pesquisadores irão discutir o desenvolvimento a partir de três eixos: educação, economia e ciência e tecnologia.

O professor Jabbour é especialista na obra do Ignácio Rangel e o professor Luiz Fernando de Paula especialista em pensamento futurista no qual o professor Rangel é um dos maiores expoentes. Luiz Fernando disse ter ficado impressionado com as ações desenvolvidas pela Secti em apenas dois anos de gestão do governo Flávio Dino. “Sabemos que os recursos são escassos, mas aqui percebemos que existe uma preocupação com a divulgação científica. O trabalho desenvolvido aqui indica que a ciência e tecnologia é uma das prioridades do Governo do Estado”, disse o professor doutor, que tem vários artigos publicados em revistas nacionais e internacionais.

Elias Jabbour destacou que o Maranhão está saindo na frente com a construção do projeto Ignácio Rangel. “A prática do governador do Maranhão trabalhar é uma prática rangeliana. Já temos aqui muitos projetos importantes como o ‘Luminar’, que tem promovido a divulgação científica principalmente entre aqueles que têm pouco acesso à ciência”, disse o professor, que tem experiência na área de Geografia e Economia, Geografia Humana e Econômica, Economia Política, Economia Política Internacional e Planejamento Econômico, atuando principalmente em temas como China, Estratégias Nacionais de Desenvolvimento e Pensamento Independente de Ignácio Rangel.